Pravda Správy Svet Matka omylom zrazila svoju dcéru autom, dieťa zomrelo

Matka omylom zrazila svoju dcéru autom, dieťa zomrelo

Matka v severnom Rakúsku v sobotu nešťastnou náhodou prešla svoju vlastnú jednoročnú dcéru, keď cúvala autom v garáži. Dieťa utrpelo tak vážne zranenia, že na mieste nehody zomrelo, informovala v nedeľu polícia v spolkovej krajine Horné Rakúsko.

09.11.2025 13:57
debata

Tragédia sa stala v sobotu večer v okrese Schärding, asi 20 kilometrov južne od nemeckého pohraničného mesta Passau.

Rodičia dievčatka v čase incidentu menili pneumatiky na svojom aute. Keď skončili, 29-ročná matka cúvala s vozidlom z vjazdu do garáže.

Požiar v Bratislave neprežili dve deti. Matka ich údajne utopila a potom podpálila byt
Video

Podľa správ počula ranu a hneď zastavila. Keď vystúpila, zistila, že jej dcéra je uviaznutá pod autom. Otec dievčatka okamžite začal zdvíhať vozidlo pomocou zdviháka.

Záchranári, ktorí boli na miesto privolaní, nedokázali dievčatko zachrániť napriek okamžitým resuscitačným pokusom.

dieťa, pacient, kardiocentrum Čítajte viac Rodičom štvormesačnej Tamarky hrozí 15 rokov za mrežami, policajti prípad označili za mimoriadne závažný
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rakúsko #tragická nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"