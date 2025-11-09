Magyar: Putin chce udržať pri moci Orbána, svojho najbližšieho spojenca v EÚ

Predseda strany TISZA v rozhovore uviedol, že ak sa stane premiérom, Maďarsko sa opäť obráti na Západ a vstúpi do eurozóny. Dodal, že o tom, či Budapešť podporí členstvo Ukrajiny v EÚ, krajina rozhodne v referende.
„Maďarsko je v prvom rade členom NATO a EÚ a tieto dôležité aliancie sú základom bezpečnosti krajiny a nášho každodenného života. Súčasná maďarská vláda vedie krajinu v opačnom duchu,“ vyhlásil Magyar.
V súvislosti s dodávkami energie z Ruska opozičný líder uviedol, že závislosť Maďarska od ruskej energie sa musí v nasledujúcom desaťročí skončiť, ale možnosť nákupu energie aj z Ruska musí zostať. „Ukončenie našej závislosti od Ruska neznamená, že od nich už nikdy nebudeme môcť nič nakupovať,“ podčiarkol Magyar.Čítajte viac Orbána vraj poznajú aj kovboji v Texase. Trump mu pomohol, ale nebolo to zadarmo
Podľa jeho slov sú pre neho záujmy Maďarska na prvom mieste, takže pri nákupe energií bude TISZA najprv zvažovať bezpečnosť dodávok, potom ceny a nakoniec udržateľnosť a geopolitické faktory.Čítajte viac Maďara nenávidí Putin aj Orbán. Postrach Rusov by rád videl zmenu vlády v Budapešti