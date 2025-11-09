Pravda Správy Svet Magyar: Putin chce udržať pri moci Orbána, svojho najbližšieho spojenca v EÚ

Ruský prezident Vladimir Putin má záujem udržať pri moci predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, ktorý je jeho najbližším spojencom v EÚ, konštatoval v rozhovore pre denník The Financial Times predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Vladimir Putin a Viktor Orban v Pekingu 17. októbra 2023.
Predseda strany TISZA v rozhovore uviedol, že ak sa stane premiérom, Maďarsko sa opäť obráti na Západ a vstúpi do eurozóny. Dodal, že o tom, či Budapešť podporí členstvo Ukrajiny v EÚ, krajina rozhodne v referende.

„Maďarsko je v prvom rade členom NATO a EÚ a tieto dôležité aliancie sú základom bezpečnosti krajiny a nášho každodenného života. Súčasná maďarská vláda vedie krajinu v opačnom duchu,“ vyhlásil Magyar.

V súvislosti s dodávkami energie z Ruska opozičný líder uviedol, že závislosť Maďarska od ruskej energie sa musí v nasledujúcom desaťročí skončiť, ale možnosť nákupu energie aj z Ruska musí zostať. „Ukončenie našej závislosti od Ruska neznamená, že od nich už nikdy nebudeme môcť nič nakupovať,“ podčiarkol Magyar.

Podľa jeho slov sú pre neho záujmy Maďarska na prvom mieste, takže pri nákupe energií bude TISZA najprv zvažovať bezpečnosť dodávok, potom ceny a nakoniec udržateľnosť a geopolitické faktory.

