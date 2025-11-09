Na Slovensku ho „preslávil“ Sputnik. Zelenskyj uvalil sankcie na ruského mierotvorcu

Momentálne je Dmitrijev Kremľom vysielaný na rokovania so Spojenými štátmi. V nedeľu o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Ako šéf Ruského fondu priamych investícií (RFPI) je Dmitrijev na Slovensku známy v súvislosti s nákupom proticovidovej vakcíny Sputnik, píše TASR.
Sankcie sa týkajú aj šéfa Piateho oddelenia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexija Komkova, šéfa hlavnej správy generálneho štábu ruskej armády (bývalá GRU) Alexandra Zorina, ktorý bol členom ruskej delegácie na rokovaniach s Ukrajinou v Istanbule. Na zozname je aj ruská ministerka poľnohospodárstva Oxana Lutová, prvý námestník ruského ministra školstva Alexandr Bugajev a námestník ruského ministra kultúry Andrej Malyšev.
Sankcie boli uvalené aj na ďalšie osoby vrátane zamestnancov ruských administratív na okupovaných územiach, ako aj na bývalého predsedu Ústavného súdu Ukrajiny Oleksandra Tupyckého.
V ďalšom dokumente zverejnenom kanceláriou ukrajinského prezidenta sa píše, že na sankčnom zozname Ukrajiny sa ocitlo aj niekoľko ruských vydavateľstiev. Zelenskyj na sociálnych sieťach objasnil, že dané vydavateľstvá „pracujú na ospravedlňovaní agresie a rozširovaní ruskej propagandy vo svete“.
V ďalšom dokumente zverejnenom kanceláriou ukrajinského prezidenta sa píše, že na sankčnom zozname Ukrajiny sa ocitlo aj niekoľko ruských vydavateľstiev. Zelenskyj na sociálnych sieťach objasnil, že dané vydavateľstvá „pracujú na ospravedlňovaní agresie a rozširovaní ruskej propagandy vo svete".

Sankcionované bolo vydavateľstvo Knižnyj mir, ktoré sa prezentuje ako „jedno z najväčších ruských vlasteneckých vydavateľstiev". Medzi jeho skalných autorov patria Jurij Poľakov, Andrej Fursov, Jegor Cholmogorov, Sergej Glaziev a ďalší, ktorí podporujú vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine. Vydavateľstvo Veče vydáva tzv. vojensko-vlasteneckú literatúru. Centrpoligraf je jedno z najväčších ruských vydavateľstiev, ktoré sa špecializuje aj na historickú literatúru. Vydavateľstvo Jauza vydáva aj knihy o vojne na Ukrajine písané z proruského pohľadu. Medzi autormi vydavateľstva Piter sú napríklad provojnoví publicisti Dmitrij Pučkov (Goblin), Klim Žukov a Armen Gasparjan.