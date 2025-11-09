Pravda Správy Svet Na Slovensku ho „preslávil“ Sputnik. Zelenskyj uvalil sankcie na ruského mierotvorcu

Na Slovensku ho „preslávil“ Sputnik. Zelenskyj uvalil sankcie na ruského mierotvorcu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal výnos o uvalení ekonomických sankcií na osobitného zástupcu Ruska pre spoluprácu so zahraničím Kirilla Dmitrijeva, ktorý sa v roku 2025 zúčastnil na všetkých rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine sprostredkovaných tretími krajinami. Tieto rokovania sa najprv konali v Rijáde, potom v Istanbule.

09.11.2025 16:44
debata

Momentálne je Dmitrijev Kremľom vysielaný na rokovania so Spojenými štátmi. V nedeľu o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Ako šéf Ruského fondu priamych investícií (RFPI) je Dmitrijev na Slovensku známy v súvislosti s nákupom proticovidovej vakcíny Sputnik, píše TASR.

Fico: Summit na Aljaške spustil štandardizáciu vzťahov medzi Ruskom a USA
Video

Sankcie sa týkajú aj šéfa Piateho oddelenia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexija Komkova, šéfa hlavnej správy generálneho štábu ruskej armády (bývalá GRU) Alexandra Zorina, ktorý bol členom ruskej delegácie na rokovaniach s Ukrajinou v Istanbule. Na zozname je aj ruská ministerka poľnohospodárstva Oxana Lutová, prvý námestník ruského ministra školstva Alexandr Bugajev a námestník ruského ministra kultúry Andrej Malyšev.

Sankcie boli uvalené aj na ďalšie osoby vrátane zamestnancov ruských administratív na okupovaných územiach, ako aj na bývalého predsedu Ústavného súdu Ukrajiny Oleksandra Tupyckého.

Donald Trump / Viktor Orbán / Čítajte viac Orbána vraj poznajú aj kovboji v Texase. Trump mu pomohol, ale nebolo to zadarmo

V ďalšom dokumente zverejnenom kanceláriou ukrajinského prezidenta sa píše, že na sankčnom zozname Ukrajiny sa ocitlo aj niekoľko ruských vydavateľstiev. Zelenskyj na sociálnych sieťach objasnil, že dané vydavateľstvá „pracujú na ospravedlňovaní agresie a rozširovaní ruskej propagandy vo svete“.

Putin v maskáčoch a ruskí mariňáci na cvičení Západ 2025
Video

Sankcionované bolo vydavateľstvo Knižnyj mir, ktoré sa prezentuje ako „jedno z najväčších ruských vlasteneckých vydavateľstiev“. Medzi jeho skalných autorov patria Jurij Poľakov, Andrej Fursov, Jegor Cholmogorov, Sergej Glaziev a ďalší, ktorí podporujú vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine. Vydavateľstvo Veče vydáva tzv. vojensko-vlasteneckú literatúru. Centrpoligraf je jedno z najväčších ruských vydavateľstiev, ktoré sa špecializuje aj na historickú literatúru. Vydavateľstvo Jauza vydáva aj knihy o vojne na Ukrajine písané z proruského pohľadu. Medzi autormi vydavateľstva Piter sú napríklad provojnoví publicisti Dmitrij Pučkov (Goblin), Klim Žukov a Armen Gasparjan.

Lukoil Čítajte viac Ruský Lukoil predá zahraničné aktíva. Zrejme aj čerpacie stanice a rafinérie
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #protiruské sankcie #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"