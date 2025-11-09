Šéf BBC a šéfka spravodajstva rezignovali pre problematické zostrihanie Trumpovho prejavu

S odvolaním sa na vyhlásenie BBC o tom informovali agentúry. BBC čelila kritike za kontroverzné zostrihanie prejavu, ktorý Trump predniesol 6. januára 2021 predtým, ako jeho stúpenci zaútočili na Kapitol vo Washingtone. Kapitol je sídlom Kongresu Spojených štátov. K odchodu šéfa BBC Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že vedenie média opúšťa nečestní ľudia.
Kritici tvrdili, že spôsob, akým bol prejav upravený pre dokument BBC, bol zavádzajúci a vynechal časť, v ktorej Trump povedal, že chce, aby jeho priaznivci demonštrovali pokojne. Denník The Telegraph v pondelok upozornil na výsledky interného auditu, ktorý zostavil Michael Prescott ako poradca BBC a v spise na pochybenie upozorňoval. Tlak na vedenie BBC odvtedy rástol.
Turnessová uviedla, že kontroverzia ohľadom dokumentu o Trumpovi podľa jej slov dosiahla štádium, ktoré poškodzuje BBC a ako šéfka spravodajstva za to nesie zodpovednosť. „Celkovo BBC funguje dobre, ale došlo k viacerým chybám a ako generálny riaditeľ musím prevziať konečnú zodpovednosť,“ uviedol v liste zamestnancom Davie.
„Hlavní ľudia v BBC, vrátane Tima Davieho, šéfa, všetci odchádzajú/dostali výpoveď, pretože boli pristihnutí pri zmanipulovaní môjho veľmi dobrého (perfektného!) prejavu z 6. januára,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Ďakujem denníku The Telegraph za odhalenie týchto skorumpovaných ‚novinárov‘,“ uviedol tiež. Sú to podľa neho „veľmi nečestní ľudia, ktorí sa pokúsili ovplyvniť výsledok prezidentských volieb“. Poznamenal, že za vrchol všetkého považuje, že sú z Británie, ktorú mnohí považujú za hlavného spojenca USA.
Dav Trumpových priaznivcov 6. januára 2021 vtrhol do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v čase, keď sa tu zákonodarcovia zišli, aby potvrdili víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v novembri 2020. V deň útoku na Kapitol zomreli štyria ľudia, medzi mŕtvymi bola 35-ročná bývalá príslušníčka vojenského letectva a stúpenkyňa Trumpa Ashli Babbittová, zvyšní traja zomreli kvôli náhlym zdravotným príhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podľahol zraneniam o deň neskôr. Úrady následne uviedli, že zomrel prirodzenou smrťou. Približne 140 policajtov utrpelo zranenia.