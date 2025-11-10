ONLINE: Zelenskyj: Každý sa bojí Trumpa, my nie. Chceme z USA 27 Patriotov, a zatiaľ si požičať európske

6:20 Ukrajina si chce od amerických výrobcov objednať 27 systémov Patriot, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Guardian. Zatiaľ by podľa neho mohli Kyjevu požičať svoje systémy Patriot európski spojenci.
Na otázku, či EÚ a Spojené kráľovstvo robia dosť pred mrazivou a temnou zimou, Zelenskyj odpovedal: "Nestačí to. Bude to dostatočné, keď sa vojna skončí. A dostatočné, keď Putin pochopí, že musí prestať.“
Keďže Trump vylúčil zapojenie americkej armády, francúzska a britská vláda sľúbili vyslanie vojakov ako súčasť prípadného mierového urovnania, píše The Guardian. Na otázku, či by chcel, aby britskí vojaci dorazili skôr – napríklad aby zaujali obranné pozície na hraniciach Ukrajiny s Bieloruskom – Zelenskyj odpovedal: „Samozrejme. Žiadali sme o veľa vecí vrátane zbraní a členstva v EÚ a NATO.“
Hneď po tom, ako si Zelenskyj sadol, aby sa rozprával s redaktorom denníka Guardian, sa ocitli v tme, pre výpadok elektriny v Kyjeve. Rusko vytrvalo útočí na ukrajinskú energetickú sieť. Svetlá sa rozsvietili po zapnutí záložného generátora. „Toto sú naše životné podmienky,“ povedal Zelenskyj s ironickým úškrnom. Počas rozhovoru vypadli svetlá dvakrát.
Zelenskyj Guardianu povedal, že sa Donalda Trumpa na rozdiel od iných západných lídrov „nebojí“ a poprel správy, že ich posledné stretnutie vo Washingtone bolo turbulentné, pričom dodal, že má s americkým prezidentom dobré vzťahy.
Odmietol, že by sa počas výmeny názorov, keď prišiel do USA pre Tomahawky, hádzalo mapami, aj tvrdenie denníka Financial Times, že Trump na Zelenského tlačil, aby prijal Putinove podmienky pre ukončenie vojny. Vzťahy podľa Guardianu označil za „normálne“, „obchodné“ a „konštruktívne“.
„Každý na svete“ sa bojí Trumpa. „To je pravda,“ dodal. Na otázku, či sa to týka aj jeho, odpovedal: „Nie… nie sme nepriatelia Ameriky. Sme priatelia. Tak prečo by sme sa mali báť?“
Zelenskyj tiež povedal, že Kremeľ vedie „hybridnú vojnu proti Európe“ a testuje červené čiary NATO.
Tvrdil, že je celkom možné, že Rusko otvorí druhý front proti inej európskej krajine ešte pred skončením vojny na Ukrajine: „Verím, že áno. Dokáže to. Musíme zabudnúť na všeobecný európsky skepticizmus, že Putin chce najprv okupovať Ukrajinu a potom možno ísť niekam inam. Dokáže oboje naraz.“
Rusko označil za veľkú a agresívnu krajinu, ktorá potrebuje veľkého vonkajšieho protivníka, aby zjednotila svoje rôzne etnické skupiny a regióny. Putin vníma USA a Západ ako nepriateľa, povedal. „Spriateliť sa s Ruskom nie je pre Ameriku riešením. Z hľadiska hodnôt je Ukrajina oveľa bližšia k USA ako Rusku,“ dodal ukrajinský prezident.