Senát v USA schválil návrh, ktorý otvára cestu k ukončeniu shutdownu

Republikáni získali potrebných 60 hlasov zo 100 vďaka skupine demokratov, ktorí súhlasili s výmenou za prísľub možného zrušenia škrtov v zdravotnom poistení. Ide len o prvé procedurálne hlasovanie a konečné schválenie zákona o vládnych financiách môže byť otázkou niekoľkých dní, uviedla agentúra AP.
Americká vláda má výrazne obmedzené financie a funguje v režime núdzových výdavkov od 1. októbra. Takzvaný shutdown, kvôli ktorému sú rušené tisíce letov či obmedzovaná potravinová pomoc pre chudobných Američanov, teda trvá rekordných 40 dní. Skupina umiernených demokratov sa po takmer šiestich týždňoch, čo ich strana blokovala všetky pokusy republikánov zabezpečiť vláde financie, rozhodla návrh podporiť.
Výmenou za to získali sľub, že sa v polovici decembra bude hlasovať o predĺžení štátnej podpory zdravotného poistenia, ktorá by inak vypršala začiatkom budúceho roka. Záruku, že pomoc bude predĺžená, však nemajú, píše AP. Preto väčšina demokratov návrh podporiť odmietla.