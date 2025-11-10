Ekvádor: Pri nepokojoch vo väznici zahynulo 31 ľudí

Väzenské úrady vo vyhlásení uviedli, že stále pracujú na plnom objasnení toho, čo sa stalo vo väznici v meste Machala v provincii El Oro na juhozápade krajiny. Na miesto dorazil forenzný personál.
Ekvádorské väznice sa stali operačnými centrami pre súperiace drogové gangy. Pri ich bojoch o kontrolu nad lukratívnym nelegálnym obchodom zahynulo už viac ako 500 väzňov, priblížila AFP.
Pri nedeľňajších násilnostiach vo väznici v Machale počuli miestni obyvatelia skoro ráno spoza múrov streľbu, výbuchy a výkriky o pomoc. Koncom septembra došlo v tomto zariadení k ďalším ozbrojeným zrážkam, pri ktorých prišlo o život 13 väzňov a dozorca.
Predpokladá sa, že násilie súvisí s plánmi presunúť niektorých odsúdencov do novej väznice s maximálnym stupňom stráženia, ktorú dala vybudovať vláda prezidenta Daniela Nobou v inej provincii a ktorú by mali otvoriť tento mesiac.