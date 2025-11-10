Pravda Správy Svet Cestujúcich na letisku v Tokiu bude vítať deväťmetrové monštrum

Na pasažierov prechádzajúcich tokijským letiskom Haneda sa bude od konca decembra pozerať najväčšia krytá inštalácia Godzilly na svete. Filmové monštrum, ktoré bude mať deväť metrov na výšku a 40 metrov na šírku, môžu cestujúci obdivovať do decembra budúceho roka, napísala agentúra Kjódó.

10.11.2025 08:29
Inštalácia je spoločným projektom firmy Toho, tvorcu a producenta úspešnej filmovej série, a spoločností prevádzkujúcich terminály tokijského letiska. Godzilla s modro planúcimi chrbtovými ostňami, ktorá sa na návrhoch vynára z budovy, bude stáť v odletovej hale terminálu tri.

Nad informačnou prepážkou v príletovej hale na druhom poschodí budú tiež vystavené obrazy Godzilly a ďalších monštier, ktoré sa vo filmoch objavili. V hale sa postaví aj socha zo snímky Godzilla Minus One z roku 2023, ktorú vlani získal Oscara za vizuálne efekty.

„Dúfame, že prostredníctvom Godzilly, ktorá je známa doma aj v zahraničí, zvýšime našu atraktivitu ako centrá pre propagáciu japonskej kultúry,“ povedal zástupca spojený s projektom.

Slávne japonské monštrum, znázorňujúce obrieho a čiastočne zmutovaného dinosaura, sa na plátnach kín prvýkrát objavilo v roku 1954. Odvtedy vystúpilo v ďalších viac ako 30 filmoch v Japonsku aj zahraničí.

