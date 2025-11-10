Cestujúcich na letisku v Tokiu bude vítať deväťmetrové monštrum

Inštalácia je spoločným projektom firmy Toho, tvorcu a producenta úspešnej filmovej série, a spoločností prevádzkujúcich terminály tokijského letiska. Godzilla s modro planúcimi chrbtovými ostňami, ktorá sa na návrhoch vynára z budovy, bude stáť v odletovej hale terminálu tri.
Nad informačnou prepážkou v príletovej hale na druhom poschodí budú tiež vystavené obrazy Godzilly a ďalších monštier, ktoré sa vo filmoch objavili. V hale sa postaví aj socha zo snímky Godzilla Minus One z roku 2023, ktorú vlani získal Oscara za vizuálne efekty.
„Dúfame, že prostredníctvom Godzilly, ktorá je známa doma aj v zahraničí, zvýšime našu atraktivitu ako centrá pre propagáciu japonskej kultúry,“ povedal zástupca spojený s projektom.
Slávne japonské monštrum, znázorňujúce obrieho a čiastočne zmutovaného dinosaura, sa na plátnach kín prvýkrát objavilo v roku 1954. Odvtedy vystúpilo v ďalších viac ako 30 filmoch v Japonsku aj zahraničí.