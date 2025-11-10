Šéf COP30: Bohaté krajiny stratili nadšenie pre boj proti klimatickej kríze

Viac krajín by podľa Correu do Laga malo nasledovať príklad Pekingu namiesto toho, aby sa sťažovali, že v porovnaní s konkurenciou zaostávajú. Zdôraznil, že globálny juh napreduje v boji proti klimatickým zmenám, hoci sa o tom doteraz príliš nehovorilo.
Čína je najväčším svetovým producentom skleníkových plynov, no zároveň najväčším výrobcom a spotrebiteľom nízkouhlíkovej energie. „Čína prichádza s riešeniami, ktoré sú určené pre všetkých, nielen pre Čínu… Solárne panely sú lacnejšie, sú tak konkurencieschopné (v porovnaní s energiou z fosílnych palív), že sú teraz všade,“ doplnil brazílsky diplomat.
Konferencia COP30 sa Beléme koná od pondelka do 21. novembra za účasti ministrov a vysokých predstaviteľov z takmer všetkých krajín sveta. Cieľom rokovaní bude určiť plán, ako zabrániť nárastu teplôt nad 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s úrovňami spred priemyselnej revolúcie, pripraviť postupné ukončenie využívania fosílnych palív a zabezpečiť finančnú podporu pre chudobnejšie štáty.
Hlavnou témou budú národné plány na zníženie emisií, ktoré podľa súčasných prognóz smerujú k nebezpečnému nárastu teploty až o 2,5 stupňa Celzia. Zraniteľné krajiny preto požadujú nový plán na posilnenie klimatických záväzkov a naplnenie cieľov Parížskej klimatickej dohody.
Napriek snahám Brazílie počas uplynulého polroka vyhnúť sa sporom o programe konferencie sa podľa The Guardian očakávajú ostré nezhody o tom, na čo by sa mal summit sústrediť.