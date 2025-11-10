Súd v Paríži rozhoduje o Sarkozyho prepustení z väzenia, verdikt bude popoludní

V budove súdu je podľa AFP Sarkozyho manželka Carla Bruniová a exprezidentovi synovia Jean a Pierre. Sedemdesiatročný Sarkozy, pre ktorého je dnešok prvým verejným vystúpením od nástupu do väzenia, sa na súd pripojil online z väznice La Santé. Vyhlásil, že pobyt za mrežami je vyčerpávajúci a mimoriadne náročný. Médiá po prvej Sarkozyho noci vo väzení písali, že sa stal terčom vyhrážania smrťou od spoluväzňov a že má pridelenú nepretržitú policajnú ochranu.
Sarkozy podľa obžaloby v roku 2005, keď zastával post ministra vnútra, uzavrel dohodu s vtedajším líbyjským vodcom Muammarom Kaddáfím. Vďaka tomu tak podľa súdu získal pre svoju víťaznú prezidentskú kampaň z roku 2007 od líbyjského režimu milióny dolárov. Súd to vyhodnotil ako zločinné sprisahanie a v septembri uložil Sarkozymu päťročný trest väzenia.
Predsedníčka súdu Nathalie Gavarinová vtedy pri vynášaní rozsudku nariadila Sarkozyho uväznenie aj v prípade odvolania. V bezprecedentnom rozsudku parížsky súd totiž rozhodol, že Sarkozy nastúpi do väzenia bez toho, aby čakal na prejednanie svojho odvolania, a to z dôvodu „závažnosti trestného činu a jeho vplyvu na verejný poriadok".
Teraz súd rozhoduje, či Sarkozy môže čakať na odvolací proces na slobode. Ak s tým vysloví súhlas, bude môcť podľa AFP vyjsť bývalý prezident z väznice okamžite.
Sarkozy sa proti septembrovému verdiktu odvolal, takže je naďalej vnímaný ako nevinný, keďže rozsudok stále nie je právoplatný. Súd dnes rozhoduje, či Sarkozyho uväznenie pred odvolacím procesom je potrebné, uviedla AFP. Dodala, že francúzske zákony takéto uväznenie umožňujú, ak neexistuje iná možnosť, ako zabezpečiť dôkazy, ochrániť svedkov či zabrániť dotknutému v úteku či ďalšom páchaní trestnej činnosti. Ak súd takéto dôvody nezistí, Sarkozy bude môcť väznicu opustiť. Súd potom môže exprezidenta sledovať napríklad probačnými kontrolami, alebo môže nariadiť domáce väzenie s elektronickým náramkom.