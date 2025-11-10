Von der Leyenová to skúša z každej strany. Navrhla zmeny rozpočtu EÚ, aby zabránila nesúhlasu europoslancov

Návrh komisie obsahuje niekoľko ústretových krokov voči europoslancom. Ako poznamenalo Politico, je pritom veľmi neobvyklé, že EK s podobnými krokmi prichádza. Navyše by mohla naraziť u druhej strany, teda členských štátov reprezentovaných Radou EÚ. Tie teraz o návrhu komisie tiež diskutujú a niektoré krajiny kritizujú fakt, že sa europarlamentu poskytujú predčasné ústupky.Čítajte viac Europoslanci tlačia na von der Leyenovú: Zmeňte rozpočet, inak ho odmietneme
Európska komisia zverejnila prvý návrh nového sedemročného rozpočtu od roku 2028 v objeme 1,8 bilióna eur tento rok v júli. Predstavila v ňom niekoľko zásadných zmien s tým, že chce, aby bol oveľa flexibilnejší a tiež ambicióznejší. Aby mohol takzvaný viacročný finančný rámec nadobudnúť účinnosť, musia ho jednomyseľne schváliť členské štáty EÚ a tiež sa preň musí vysloviť Európsky parlament.Čítajte viac Nový rozpočet EÚ mení priority, viac peňazí pôjde na obranu. Návrh nahneval najmä farmárov
Členom EP napríklad vadí, že návrh posilnil právomoci národných štátov na úkor regiónov. V reakcii na kritiku europoslancov tak komisia teraz navrhuje okrem iného posilnenie úlohy Európskeho parlamentu pri rokovaní o rozpočte, ale aj navrátenie časti právomocí regiónom. Takisto by malo byť zaručené, že z rozpočtu pôjde viac peňazí na poľnohospodárstvo.Čítajte viac Socialisti a liberáli zrejme podržia EK pri hlasovaniach o vyslovení nedôvery
Cieľom týchto úprav je ukázať, že komisia počúva europarlament, poznamenalo Politico. Štyri hlavné politické skupiny v EP totiž už pred pár dňami požiadali šéfku exekutívy EÚ o zásadné zmeny v návrhu takzvaného viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 až 2034, inak pohrozili jeho zamietnutím.
Europoslanci sa stavajú najmä proti „národným plánom“, čo je nápad komisie zlúčiť finančné prostriedky pre poľnohospodárov a regióny (ktoré tvoria zhruba polovicu celkového rozpočtu EÚ) do jednotných fondov spravovaných 27 vládami bloku. Ide o zmenu proti súčasnému systému, kde hrali kľúčovú úlohu pri nakladaní s financovaním regiónov.Čítajte viac Katolícke organizácie píšu von der Leyenovej: Slovensko si zaslúži rešpekt, nie sankcie
Členovia Európskeho parlamentu chcú, aby EK svoj návrh prepracovala tak, aby zodpovedal názorom stredopravej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP), ku ktorej patrí aj von der Leyenová, stredoľavej frakcie socialistov a demokratov (S&D), liberálnej skupiny Obnova Európy (Renew Europe) a frakcie Zelených. Toto kvarteto pritom tvorí väčšinu v EP.
Čas na nájdenie kompromisu je do tejto stredy 12. novembra, keď sa začína dvojdňové plenárne zasadnutie EP v Bruseli. Práve v tento deň sa očakáva, že zákonodarcovia schvália uznesenie, ktorým oficiálne odmietnu časť sedemročného rozpočtu, ak nebudú splnené ich požiadavky. Na debatu s europoslancami by mala doraziť aj von der Leyenová.