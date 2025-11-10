Trump omilostil Giulianiho a ďalších spojencov obvinených zo snahy zvrátiť voľby

Prezidentské milosti sa vzťahujú len na federálne trestné činy a žiadny z dotknutých spojencov nebol obvinený vo federálnych prípadoch, poznamenala agentúra AP. Trumpov krok je podľa nej známkou prezidentovho úsilia o prepísanie histórie volieb, v ktorých bol porazený. AP uviedla, že Biely dom zatiaľ neodpovedal na jej žiadosť o komentár.Čítajte viac Trumpov právnik Giuliani má podľa poroty zaplatiť dvom ženám 148 miliónov dolárov
Na zozname omilostených osôb zverejnenom Martinom na sociálnej sieti X sa okrem bývalého starostu New Yorku Giulianiho objavujú mená ďalších prominentných postáv, ako je právnička Sidney Powellová, ktorá šírila špekulácie o podvodoch s hlasmi, či niekdajší personálny šéf Bieleho domu Mark Meadows, ktorý bol obvinený okrem iného z navádzania verejného činiteľa k porušeniu prísahy.
„Toto vyhlásenie robí koniec závažnej národnej nespravodlivosti spáchanej na americkom ľude po prezidentských voľbách v roku 2020 a pokračuje v procese národného zmierenia,“ uvádza sa v dokumente datovanom 7. novembra, ktorý prezident zrejme podpísal.
Dokument zahŕňa „úplnú, kompletnú a bezpodmienečnú milosť“ pre menované osoby, medzi ktorými sú tie, ktoré boli spoločne s Trumpom v štáte Georgia obvinené z pokusu o zvrátenie jeho porážky vo voľbách v roku 2020.