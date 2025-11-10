Dvojitý úder pre Putina: česká zbierka prekonala očakávania, Ukrajina dostane až dve strely Flamingo

Darček pre Putina nakupuje za peniaze z verejných zbierok zbrane a ďalší materiál pre Ukrajinu. V zbierke na strelu DANA 1 sa vybralo o 3,5 milióna korún viac (zhruba 145-tisíc eur), iniciatíva preto dnes nechala na sociálnych sieťach verejnosť rozhodnúť, na čo sa zvyšné peniaze použijú. Hlasovať ľudia môžu za príspevok na plastickú trhavinu, sanitky, výcvikové lietadlá alebo za drony a muníciu.
Drábová, ktorá zomrela 6. októbra, sa verejne angažovala v podpore Ukrajiny, ktorá čelí ruskej vojenskej agresii. Podporovala okrem iného aj projekt Darček pre Putina. „S Danou Drábovou sme boli dohodnutí, že raz po nej pomenujeme nejakú zbraň. To raz prišlo, bohužiaľ až po jej odchode,“ uviedla iniciatíva pri spustení zbierky na sieti X. „Dana by sa tomu asi dosť smiala,“ dodala. S pomenovaním strely po Drábovej súhlasil výrobca, ktorý špeciálne pre účely zbierky vypočítal cenu strely, uviedli organizátori. „Po zaplatení bude strela odovzdaná Ozbrojeným silám Ukrajiny. Tie rozhodnú o termíne, kedy bude použitá, a určia pre ňu cieľ,“ dodali.
Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Podľa Darčeka pre Putina má dolet 3 000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1 150 kilogramov. „Strely používajú tryskový motor, pravdepodobne pôvodne určený pre cvičné lietadlá Aero L-39 Albatros, ktorých má Ukrajina v skladoch dostatok. Strela je údajne odolná voči zbraniam pôsobiacim na elektroniku a využíva špeciálne GPS systémy s odolnosťou proti blokovaniu,“ uviedla iniciatíva k zbierke na zbraň.
Darček pre Putina, ironicky odkazujúci na meno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod ktorého vedením začala ruská agresia voči Ukrajine, organizuje zbierky napríklad na protitankové strely či drony. Už skôr obstarala a odovzdala ukrajinskej armáde raketomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 miliónov korún (približne 2,1 milióna eur), tank T-72 za 30 miliónov korún (asi 1,2 milióna eur) alebo americký vrtuľník Black Hawk nazvaný Čestmír, na ktorý ľudia prispeli 72,6 milióna korún (takmer 3 milióny eur).