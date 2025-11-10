Multiplatinová svadba. Pár z USA oslavuje 83 rokov spoločného manželstva, ide o rekord

Pár prevzal titul po smrti predchádzajúcich rekordmanov, Manoela a Marie de Sousa Dino, pričom LongeviQuest overila rekord pomocou ich svadobného listu, záznamov zo sčítania obyvateľstva a archívnych materiálov. S kombinovaným vekom 216 rokov a 132 dní sa Gittensovci zároveň stali aj najstarším nikdy ženatým párom na svete.
Prvé roky manželstva rozdelila vojna
Ich spoločný príbeh sa začal písať počas druhej svetovej vojny. Lyle a Eleanor sa stretli v roku 1941 ako študenti Clark Atlanta University, kde Lyle hral basketbal a Eleanor sledovala zápas proti mestského rivalovi z Morehouse College.
„Nepamätám si výsledok, len to, že som ho prvýkrát videla,“ spomína Eleanor. Pár sa zobral 4. júna 1942, keď Lyle dostal trojdňové voľno z vojenského výcviku v Georgii. Eleanor pripomenula, že keď Lyle odchádzal po svadbe do vojny, „pýtala som sa ho, či ho ešte niekedy uvidím.“
Lyle bol poslaný do bojov do Talianska. Eleanor, v tom čase už tehotná, sa presťahovala do New Yorku, kde sa prvýkrát stretla s Lyleovou rodinou a získala prácu ako mzdová pracovníčka pre spoločnosť vyrábajúcu letecké súčiastky pre vojnové úsilie. Počas Lyleovho pobytu v Taliansku bola jediným kontaktom Eleanor s ním séria listov, ktoré boli prísne cenzurované vojenskými poštovými úradníkmi. Podľa Eleanor bolo viac Lyleových slov vyškrtaných ako viditeľných.
Po vojne si postavili dom v New Yorku a vychovali syna Lylea Rogersa a dcéry Angelu a Ignae. „Po každom dlhom pracovnom dni si Lyle pripravoval dva martini – pre seba a pre mňa,“ spomína Eleanor.
Tradícia pretrváva dodnes, len v modernej podobe – spoločný obedný nápoj. Eleanor dokončila doktorát z Urban Education vo Fordhame vo veku 69 rokov a pár bol aktívny v alumni asociácii Clark Atlanta University aj v International Congress for Caribbean Archaeology.
Dnes žijú v centre Miami, pár krokov od dcéry Angely, s výhľadom na prístav aj centrum mesta. Napriek tomu, že Lyle je už väčšinu času pripútaný na lôžko, stále používa smartfón a myseľ mu funguje. „Aj vo svojom veku sa môžete stále učiť nové veci,“ hovorí.
Na otázku, čo je tajomstvom ich 83-ročného manželstva, Eleanor odpovedá jednoducho: „Milujeme sa.“ Lyle dopĺňa: „Milujem svoju ženu.“ Ich vzájomná harmónia je viditeľná pri každom stretnutí: držia sa za ruky a spoločne sa usmievajú, ako keby si navzájom chceli povedať: „Nie je to úžasné?“