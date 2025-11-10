Lavrov v nemilosti Putina? Kremeľ konečne reagoval na neprítomnosť ruského šéfa diplomacie na verejnosti

Špekulácie o Lavrovovej budúcnosti sa objavili po jeho telefonáte s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý viedol k zrušeniu plánovaného summitu medzi Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Budapešti.
Hoci veterán ruskej diplomacie tvrdil, že rozhovor z 20. októbra sa vyvíjal „naozaj dobre“, americký minister zahraničia mal zjavne iný názor. Trumpovi – podľa agentúry Bloomberg kvôli neústupnému postoju Moskvy, ktorá „chcela príliš veľa" a odmietla prímerie na Ukrajine – odporučil, aby schôdzku zrušil.
Navyše, po „odložení“ summitu, ako celú situáciu prezentovala Moskva, nasledovali americké sankcie proti ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil.
Lavrov vzápätí opäť hovoril o „nacistickom režime" v Kyjeve a požadoval, aby sa riešili „základné príčiny konfliktu". Tým však celú situáciu zjavne príliš nevylepšil.
Lavrov sa minulý týždeň nezúčastnil na televíznom stretnutí šéfa Kremľa s najvyššími predstaviteľmi o jadrových testoch a nebol ani vymenovaný za ruského predstaviteľa na summite G20, ktorý bude koncom novembra v Južnej Afrike.
„Všetky tieto správy sú absolútne nepravdivé,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku agentúry AFP a dodal, že Lavrov pokračuje v práci.
Podľa Magazínu Politico sa odvolanie šéfa diplomacie v Rusku spomína čoraz častejšie. Aj to však Kremeľ poprel.
Sedemdesiatpäťročný Lavrov je vo funkcii šéfa ruskej diplomacie 21 rokov a je najdlhšie slúžiacim členom Putinovej vlády. Lavrov je známy svojim sarkastickým humorom a niekedy aj obscénnymi poznámkami. Putina sprevádzal aj na jeho augustovom samite s Trumpom na Aljaške, kam prišiel v tričku s nápisom „ZSSR“.