Pravda Správy Svet Lavrov v nemilosti Putina? Kremeľ konečne reagoval na neprítomnosť ruského šéfa diplomacie na verejnosti

Lavrov v nemilosti Putina? Kremeľ konečne reagoval na neprítomnosť ruského šéfa diplomacie na verejnosti

Kremeľ v pondelok poprel správy o tom, že dlhoročný ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov stratil priazeň ruského vodcu Vladimira Putina. Túto otázku vyvolala dlhotrvajúca neprítomnosť šéfa ruskej diplomacie na verejnosti.

10.11.2025 14:29
debata (10)
Mohutné explózie a sekundárne detonácie: ukrajinskí špeciáli zdemolovali základňu Šáhidov
Video

Špekulácie o Lavrovovej budúcnosti sa objavili po jeho telefonáte s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý viedol k zrušeniu plánovaného summitu medzi Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Budapešti.

Hoci veterán ruskej diplomacie tvrdil, že rozhovor z 20. októbra sa vyvíjal „naozaj dobre“, americký minister zahraničia mal zjavne iný názor. Trumpovi – podľa agentúry Bloomberg kvôli neústupnému postoju Moskvy, ktorá „chcela príliš veľa" a odmietla prímerie na Ukrajine – odporučil, aby schôdzku zrušil.

Navyše, po „odložení“ summitu, ako celú situáciu prezentovala Moskva, nasledovali americké sankcie proti ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil.

Lavrov vzápätí opäť hovoril o „nacistickom režime“ v Kyjeve a požadoval, aby sa riešili „základné príčiny konfliktu“. Tým však celú situáciu zjavne príliš nevylepšil.

Sergej Lavrov, OBSE Čítajte viac Kam zmizol Lavrov? Tieto dve udalosti ukazujú, že stratil Putinovu priazeň

Lavrov sa minulý týždeň nezúčastnil na televíznom stretnutí šéfa Kremľa s najvyššími predstaviteľmi o jadrových testoch a nebol ani vymenovaný za ruského predstaviteľa na summite G20, ktorý bude koncom novembra v Južnej Afrike.

Lavrov prišiel na summit v mikine ZSSR
Video

„Všetky tieto správy sú absolútne nepravdivé,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku agentúry AFP a dodal, že Lavrov pokračuje v práci.

Podľa Magazínu Politico sa odvolanie šéfa diplomacie v Rusku spomína čoraz častejšie. Aj to však Kremeľ poprel.

Prienik do centra Pokrovska: Ukrajinci 'vyčistili' budovu mestského úradu a vztýčili vlajku
Video

Sedemdesiatpäťročný Lavrov je vo funkcii šéfa ruskej diplomacie 21 rokov a je najdlhšie slúžiacim členom Putinovej vlády. Lavrov je známy svojim sarkastickým humorom a niekedy aj obscénnymi poznámkami. Putina sprevádzal aj na jeho augustovom samite s Trumpom na Aljaške, kam prišiel v tričku s nápisom „ZSSR“.

Facebook X.com 10 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Sergej Lavrov #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"