Šéf Rady BBC sa ospravedlnil za zostrihaný prejav Trumpa, ten hrozí právnymi krokmi

Shah v rozhovore s BBC tiež povedal, že teraz uvažuje o osobnom ospravedlnení prezidentovi Trumpovi. Na otázku, či Trump zažaluje BBC, podobne ako v minulosti podnikol právne kroky proti americkým médiám, odpovedal, že to zatiaľ nevie. „Zatiaľ to netuším. Ale je to hádavý človek. Takže by sme mali byť pripravení na všetko,“ povedal.
BBC už uviedla, že od Trumpa dostala list s hrozbou právnych krokov a že pripravuje na prezidentov list odpoveď.Čítajte viac Šéf BBC a šéfka spravodajstva rezignovali pre problematické zostrihanie Trumpovho prejavu
Pred týždňom denník The Daily Telegraph napísal o internom audite v BBC, ktorý na pochybenie upozorňoval. Následne tlak na vedenie BBC zosilnel, čo viedlo k rezignácii riaditeľa a šéfky spravodajstva. Shah výboru napísal, že zverejnenie internej správy, v ktorej jej autor Michael Prescott spochybnil nezaujatosť stanice, viedlo k viac ako 500 sťažnostiam. Tieto sťažnosti, ktorým sa BBC teraz venuje, viedli tiež stanicu k zamysleniu, poznamenal.
„Záverom týchto diskusií je, že prijímame, že spôsob zostrihania prejavu vyvolal dojem priamej výzvy na násilné podujatie. BBC by sa za túto chybu v úsudku rada ospravedlnila,“ napísal Shah.
„Pôjdeme ku Kapitolu a ja budem s vami a budeme bojovať. Budeme bojovať ako o život a ak nebudete bojovať ako o život, už nikdy viac nebudete mať krajinu,“ znel zostrihaný Trumpov prejav. V skutočnosti však interná správa uviedla, že výzva na pochod ku Kapitolu prišla v 15. minúte príhovoru a časť o boji ako o život nasledovala až o 54 minút neskôr.
Dav Trumpových priaznivcov 6. januára 2021 vtrhol do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v čase, keď sa tam zákonodarcovia zišli, aby potvrdili víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v novembri 2020. V deň útoku na Kapitol zomreli štyria ľudia, medzi mŕtvymi bola 35-ročná bývalá príslušníčka vojenského letectva a stúpenkyňa Trumpa Ashli Babbittová, zvyšní traja ľudia zomreli kvôli náhlym zdravotným príhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podľahol zraneniam o deň neskôr. Úrady následne uviedli, že zomrel prirodzenou smrťou. Asi 140 policajtov utrpelo zranenia.
Evakuácia kongresmanov po tom, ako Trumpovi priaznivci vnikli do budovy, 6. 1. 2021.
Shah popri ospravedlnení za úpravu Trumpovho prejavu poslancom tiež oznámil, že má výhrady k uniknutej správe bývalého poradcu Prescotta, keďže neposkytuje celý obrázok o tom, ako sa mediálne korporácie rozhodujú. Správa po zverejnení vyvolala značný tlak na BBC. Podľa Shaha nie je pravdou, že by BBC vyslovené obavy ignorovala, podnikla vraj naopak rad krokov od zverejnenia opravy cez nové editačné pokyny po disciplinárne konanie.
„Prescott možno usúdil, že tieto samostatné kroky nie sú dostatočné,“ povedal Shah.Čítajte viac Trumpovci chcú USA, ktoré ani nikdy neexistovali
Prescottova správa obviňuje BBC aj z ďalších pochybení, napríklad zo spôsobu informovania o vojne v Pásme Gazy medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas či o právach transrodových osôb. Uvádza tiež, že jeho obavy vedenie BBC ignorovalo.
Pravicovo populistický politik Nigel Farage, ktorý vedie stranu Reforiem UK, dnes podľa denníka Financial Times povedal, že v piatok o situácii s Trumpom osobne hovoril. Prezident je z veci veľmi nešťastný, uviedol Farage s tým, že záležitosť je značne poškodzujúca.