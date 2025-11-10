Pravda Správy Svet Netanjahu sa stretol s Kushnerom, rokovali o situácii v Pásme Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok v Jeruzaleme stretol s Jaredom Kushnerom, zaťom a zároveň poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Diskutovali o prímerí v Pásme Gazy. Potvrdila to kancelária izraelského predsedu vlády.

10.11.2025 16:20
Kushner pricestoval do Izraela v nedeľu, potvrdil zdroj agentúre Reuters. Spoločné rokovanie však strany vopred oficiálne neohlásili.

Podrobnosti o stretnutí Netanjahuova kancelária spočiatku neposkytla. Podľa izraelských médií sa rokovania týkali úsilia Spojených štátov zabezpečiť dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy. Ako informoval TOI, veľká časť rokovaní bola venovaná otázke návratu tiel rukojemníkov, ktoré sa stále nachádzajú v Pásme Gazy. Neskôr o rozhovoroch informovala hovorkyňa kancelárie izraelského premiéra Šoš Bedrosianová, podľa ktorej sa rokovania týkali prímeria v Pásme Gazy.

„Spoločne diskutovali o prvej fáze, v ktorej sa momentálne nachádzame… a o budúcnosti druhej fázy tohto plánu, ktorá zahŕňa odzbrojenie Hamasu, demilitarizáciu Gazy a to, aby Hamas už nikdy nemal žiadnu úlohu v budúcnosti Gazy,“ uviedla. Bedrosianová dodala, že druhá fáza sa týka aj zriadenia medzinárodných síl, o podrobnostiach ktorých sa momentálne rokuje.

Trump ešte v septembri predstavil 20-bodový plán na ukončenie dvojročnej vojny v Pásme Gazy. Jeho prvá fáza zahŕňala prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, a výmenu rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiaval, za palestínskych väzňov.

Od začiatku platnosti prímeria Hamas prepustil 20 živých rukojemníkov a odovzdal telá ďalších 24. Pozostatky štyroch obetí však naďalej zostávajú v Gaze. Izrael na oplátku prepustil približne 2000 palestínskych väzňov a odovzdal telá 315 Palestínčanov.

Podrobnosti druhej fázy vrátane nasadenia medzinárodných bezpečnostných síl, odzbrojenia Hamasu a správy povojnového Pásma Gazy, zatiaľ neboli dohodnuté, napísala agentúra AP.

