Výbuch pri Červenej pevnosti v Naí Dillí zabil najmenej osem ľudí

Príčina výbuchu, ku ktorému došlo v aute pri jednom z vchodov stanice metra, nebola bezprostredne známa a je predmetom vyšetrovania.
Na zverejnených záberoch vidno plamene a dym stúpajúci z áut na preplnenej ulici v starej časti Naí Dillí. Hasiči potvrdili, že požiar zachvátil najmenej šesť áut a tri trojkolky známe ako tuk-tuk. Oheň sa medzičasom podarilo uhasiť.
„Počuli sme veľkú ranu, okná sa zatriasli,“ povedal pre televíziu NDTV jeden z obyvateľov.
Červená pevnosť zo 17. storočia, známa ako ako Lál Kila, je v Indii významnou turistickou atrakciou. Z niekdajšieho sídla sultána vybudovaného za dynastie Veľkých Mogulov je v súčasnosti múzeum.