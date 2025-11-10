Rozsiahly protikorupčný záťah: Zelenského spojenec utiekol z Ukrajiny

„Pätnásť mesiacov práce a 1000 hodín audiozáznamov. Bola zdokumentovaná činnosť vysokopostavenej zločineckej organizácie,“ uviedol NABU s tým, že členovia skupiny vybudovali rozsiahlu korupčnú schému na ovplyvňovanie strategických podnikov štátneho sektora. Podľa NABU ide najmä o spoločnosť Enerhoatom, ktorá prevádzkuje ukrajinské jadrové elektrárne.Čítajte viac Na Ukrajine odhalili korupciu pri nákupe dronov. Poslanec obral štát o milióny hrivien, kumpána mal v blízkosti Slovenska
V príspevku na telegrame pridala protikorupčná agentúra fotografie tašiek s veľkým množstvom bankoviek rôznych mien. Neskôr uviedla, že členovia skupiny od dodávateľov Enerhoatomu vymáhali „odvody“ vo výške desať až 15 percent z hodnoty zákaziek. Ústredím im bola účtovnícka kancelária v centre Kyjeva, ktorá patrila rodine podnikateľa, bývalého vplyvného ukrajinského politika obvineného zo spolupráce s ruskou tajnou službou a teraz ruskému senátorovi Andriju Derkačovi. V týchto priestoroch sa podľa NABU „prali“ nelegálne utrhnuté prostriedky, celkovo asi 100 miliónov dolárov.
Železňak na telegrame uviedol, že NABU vykonáva prehliadku tiež u Haluščenka a v Enerhoatome a že podnet na vyšetrovanie podal on a jeho kolegovia poslanci v ukrajinskej Najvyššej rade. Poslanec za liberálnu a proeurópsku stranu Hlas (Holos) tiež napísal, že navrhol Haluščenkovo odvolanie.
Informáciu o vyšetrovaní Haluščenka potvrdili denníku Ukrajinska pravda dva nezávislé zdroje. Samotná NABU zistenia nekomentovala.
Ukrajinská pravda tiež dnes uviedla, že medzi vyšetrovanými zo strany NABU je tiež Tymur Mindič, podnikateľ a spolumajiteľ produkčnej firmy Kvartal 95, ktorú založil Zelenskyj predtým, ako sa stal ukrajinským prezidentom. „Mindič v noci ušiel z krajiny, len niekoľko hodín pred prehliadkami," uviedol zdroj denníka. Z jeho informácií nie je zrejmé, akým spôsobom vyšetrovanie Mindiča s korupčným prípadom v energetike súvisí.
Minulý týždeň NABU oznámila zadržanie námestníčky riaditeľa spoločnosti Atomenerhomaš, ktorá spadá pod Enerhoatom, v súvislosti s braním úplatkov.