Peskov: Moskva nepozná Orbánove iniciatívy o urovnaní ukrajinského konfliktu

„Nevieme, o aké iniciatívy ide. Pravdepodobne nás o nich budú informovať v istej fáze ich prípravy, ale zatiaľ sme nemali možnosť sa s nimi oboznámiť,“ povedal podľa agentúry TASS Peskov k vyhláseniu šéfa maďarskej diplomacie pred cestou maďarskej delegácie do USA o tom, že medzi prioritami americko-maďarského summitu je možnosť nastolenia mieru na Ukrajine.Čítajte viac Orbána vraj poznajú aj kovboji v Texase. Trump mu pomohol, ale nebolo to zadarmo
Hovorca ruského prezidenta dodal, že Putin sa s maďarským premiérom o jeho rokovaniach vo Washingtone nerozprával.Čítajte viac Nevedia, na čom sa dohodli? Szijjártó hovorí o neobmedzenej výnimke na ruské energie, z Washingtonu znie čosi iné
Peskov zdôraznil, že Moskva chce čo najskôr ukončiť konflikt na Ukrajine, ktorý podľa neho „môže skončiť, keď Rusko dosiahne svoje pôvodne stanovené ciele“. Dodal, že ruská strana zostáva otvorená politicko-diplomatickému urovnaniu a uprednostňuje túto možnosť.Čítajte viac Magyar: Putin chce udržať pri moci Orbána. Vyjadril sa aj ku „kruhom“ premiéra