Netanjahu: Izrael bude dôsledne a tvrdo presadzovať prímerie v Libanone a Gaze

„Sme odhodlaní dôsledne, so železnou päsťou presadzovať dohody o prímerí proti tým, ktorí sa usilujú o naše zničenie. A môžete vidieť, čo sa denne deje v Libanone,“ povedal Netanjahu v parlamente.
AFP pripomína, že Izrael napriek prímeriu z novembra 2024 takmer denne útočí v Libanone, pričom tvrdí, že sa zameriava na militantov hnutia Hizballáh. Armáda v pondelok uviedla, že od začiatku tohto mesiaca zabila 15 militantov tohto Iránom podporovaného hnutia.
Predseda izraelskej vlády podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) uviedol, že vojenský tlak na palestínske militantné hnutie Hamas a operácia armády v meste Gaza „spolu s diplomatickým tlakom na izoláciu Hamasu, ktorý vyvíjali Spojené štáty, umožnil dostať domov všetkých žijúcich rukojemníkov a veľkú väčšinu padlých rukojemníkov“.Čítajte viac Netanjahu sa stretol s Kushnerom, rokovali o situácii v Pásme Gazy
Zároveň obvinil opozíciu zo snahy presadiť dohodu, ktorá by podľa jeho slov predstavovala kapituláciu pred Hamasom. „Ak by sme to robili vašou cestou, rukojemníci by sa nevrátili – a čo je ešte horšie, Hamas by sa pripravoval na ďalšie únosy,“ povedal premiér opozícii.
Netanjahu tiež tvrdí, že Izrael je odhodlaný získať aj zvyšné štyri telá rukojemníkov, ktoré sa nachádzajú v palestínskej enkláve. Kritici a rodiny rukojemníkov tvrdili, že k dohode o prepustení všetkých rukojemníkov malo dôjsť skôr a mnohí by zajatie prežili, informuje TOI.
Izraelská armáda tento mesiac údajne zabila 15 členov Hizballáhu
Izraelská armáda tvrdí, že od začiatku novembra zabila 15 členov libanonského militantného hnutia Hizballáh. Armáda zaútočila na susedný Libanon aj v pondelok a tamojšie ministerstvo zdravotníctva hlási najmenej jednu obeť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izraelská armáda v pondelok podnikla útoky na juhu a východe Libanonu a tvrdí, že zabila muža, ktorého obvinila z pašovania zbraní pre Hizballáh. Podľa svojich slov zasiahla oblasti údolia Bikáa na východe a Nabatíja na juhu krajiny. Obe sú podľa AFP baštami Hizballáhu.
V Nabatíji armáda údajne zasiahla zariadenie militantov so „zbraňami namierenými proti Izraelskému štátu“, zatiaľ čo v Bikáa bolo terčom „strategické miesto výroby a skladovania zbraní“.
V nedeľu armáda podľa svojho vyjadrenia zabila ďalšie dve osoby.
Izrael napriek prímeriu z novembra 2024 naďalej útočí v Libanone. Deklarovaným cieľom útokov je zabrániť militantom v opätovnom vyzbrojení. Armáda v pondelok uviedla, že Hizballáh pokračuje v pokusoch o obnovenie svojich kapacít po celom Libanone.
Libanonská tlačová agentúra v pondelok informovala o niekoľkých útokoch v oblasti Nabatíja a ďalších dvoch úderoch na východe krajiny neďaleko hraníc so Sýriou. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zahynula pri útoku na auto na juhu Libanonu jedna osoba. Fotograf AFP uviedol, že úder zasiahol auto na ceste medzi mestami Sajdá (Sidon) a Súr (Týros).