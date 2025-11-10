Tajné rokovanie s bývalým islamistom: Trump prijal v Bielom dome sýrskeho lídra Šaru bez kamier. USA uvoľňujú sankcie

Šara je podľa agentúry vôbec prvým sýrskym prezidentom, ktorý navštívil Biely dom. Prezidentské stretnutie sa podľa Reuters malo mimo iné týkať aj pripojenia Sýrie k vojenskej koalícii bojujúcej proti tzv. Islamskému štátu (IS), ktorú vedú Spojené štáty.
Prezident Šara však v pondelok nevstúpil do Bieleho domu hlavným vchodom, ako je podľa protokolu pre hlavy štátov zvykom, a novinári neboli – tiež oproti zvyklostiam – pozvaní do Oválnej pracovne na začiatok rokovania, všimla si AFP. Šara opustil Biely dom – opäť vedľajším vchodom – približne po dvoch hodinách, pričom pred nastúpením do vozidla kolóny sýrskej delegácie pozdravil skupinu svojich priaznivcov, napísala agentúra AP. Podľa Reuters išlo o „nenápadné privítanie“ bez oslňujúcej ceremónie, aká sa bežne organizuje pre zahraničných hostí v Bielom dome.
Krátko po skončení Šarovej návštevy však americké ministerstvo financií oznámilo, že na ďalších 180 dní pozastavuje sankcie, ktoré boli v minulosti na Sýriu uvalené v rámci tzv. zákona Caesar. Uvoľnenie sankcií sa však nevzťahuje na určité transakcie s Ruskom a Iránom, uvádza Reuters. Dnešné rozhodnutie ministerstva je predĺžením podobného opatrenia z 23. mája tohto roku. Zákon Caesar bol prijatý v roku 2019 a sankcionoval vtedajší sýrski režim za vojnové zločiny páchané na sýrskych občanoch.Čítajte viac Vráti sa do Sýrie šaría? Minister spravodlivosti popravoval ženy
Šara sa stal dočasným prezidentom krajiny v januári potom, čo islamistická skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), ktorú viedol, vlani v decembri zvrhla režim prezidenta Bašára Asada. Šara bol predtým vodcom islamistickej skupiny Fronta an-Nusra, ktorá bola až do roku 2016 sýrska odnož Al-Káidy. USA a Británia len v piatok zrušili sankcie, ktoré boli na Šaru v minulosti uvalené práve pre jeho väzby na Al-Káidu.
Trump a Šara sa prvýkrát stretli v máji v Rijáde, pričom približne polhodinová schôdzka zahŕňala aj saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Trump v minulosti o Šarovi povedal, že je to „mladý a charizmatický muž“, „silný chlap“, ktorý má za sebou „ťažkú minulosť“.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asaad Šíbání v nedeľu na Instagrame zverejnil video, v ktorom Šara hrá basketbal so šéfom regionálneho velenia americkej armády CENTCOM admirálom Bradom Cooperom a brigádnym generálom Kevinom Lambertom.
Islamský štát od roku 2014 dobyl a ovládol rozsiahle územia v Sýrii a Iraku, kde žilo približne desať miliónov obyvateľov. Na týchto územiach vedenie IS vyhlásilo chalífát, ktorý spravoval podľa svojho výkladu islamského práva šaría. V Iraku bol IS územne porazený v roku 2017, v Sýrii o dva roky neskôr. V oboch krajinách však stále pôsobia bunky, ktoré tam útočia.