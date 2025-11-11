V Kyjeve si rozdeľovali obrovské úplatky. Skončí minister spravodlivosti za mrežami? A ktorá veľká ryba unikla?

Škandál súvisí so štátnou spoločnosťou Enerhoatom, ktorá prevádzkuje jadrové elekrárne. NABU informoval, že odhalil korupčnú schému, v rámci ktorej si významní predstavitelia pýtali veľké provízie. Boli v rozpätí 10 až 15 percent. „Protistrany museli odvádzať provízie, aby sa vyhli blokácii platieb alebo strate postavenia dodávateľa," spresnil NABU na sociálnej sieti Telegram.
Medzi obvinenými sa nachádza bývalý poradca ministra energetiky, výkonný riaditeľ odboru bezpečnosti v Enerhoatome, známy podnikateľ a štyria ďalší zamestnanci tohto štátneho podniku. Nimi sa však výpočet ľudí, ktorí sa dostali do hľadáčiku orgánov činných v trestnom konaní, asi ešte neskončí. Server Ukrajinská pravda totiž napísal, že podľa jeho zdrojov sa uskutočnila domová prehliadka aj u ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka. Súvisí to zjavne s tým, že od apríla 2021 do júla 2025 vykonával funkciu ministra energetiky (rezort spravodlivosti riadi necelé štyri mesiace).
Na pranie nelegálne získaných peňazí slúžila jedna obchodná kancelária v centre Kyjeva. „Priestory patria rodine bývalého poslanca a v súčasnosti ruského senátora Andrija Derkača," upozornil server Obozrevateľ. Derkač zmizol z Ukrajiny pred niekoľkými rokmi. V iných prípadoch ho už dávnejšie obžalovali z vlastizrady pre spoluprácu s Ruskom, pre ktoré podľa prokuratúry začal od roku 2016 vyvíjať podvratnú činnosť na Ukrajine.
Členovia organizovanej skupiny postupovali ostražito: „Veľká časť finančných transakcií, najmä výbery v hotovosti, sa uskutočňovala za hranicami Ukrajiny," poukázal Obozrevateľ. Niekoľko rokov trvajúce kšefty viedli k tomu, že cez zmienenú kanceláriu v Kyjeve sa prepralo dokopy až 100 miliónov dolárov.Čítajte viac Morálna prehra Zelenského. Chránil svojich ľudí obvinených z korupcie?
Kľúčové úlohy v korupčnej schéme patrili dvom ľuďom, ktorých NABU označuje s prezývkami Tenor a Roket. Zneužili pritom pravidlá, ktoré platia počas platnosti vojnového stavu, ktorý prezident vyhlásil 24. februára 2022 po invázii ruskej armády. Vedeli totiž, že v tomto období nie je možné vymáhať peniaze od Enerhoatomu na základe súdneho rozhodnutia a túto skutočnosť zneužívali na vydieranie dodávateľských firiem.
NABU má k dispozícii dlhé hodiny odpočúvania (až tisíc hodín). Členov organizovanej skupiny monitorovali a zbierali dôkazy proti nim viac ako 15 mesiacov. Kriminalisti teraz vykonali až 70 domových prehliadok. Nielen obytných priestorov, ale aj úradov vrátane Enerhoatomu.
Na jednej z nahrávok sa korumpovaní úradníci rozprávajú o projekte ochrany staníc prenosovej energetickej sústavy v hodnote 4 miliárd hrivien. Sťažujú sa, že za predchádzajúcu zmluvu v hodnote troch miliárd hrivien dostali iba 90-tisíc. Zo zvukového záznamu nie je jasné, o akej mene bola reč. Zrejme však išlo o doláre alebo o eurá (3 miliardy hrivien sú v prepočte viac ako 82 miliónov eur, takže nelegálna provízia sa im z ich pohľadu pochopiteľne zdala byť malá).
Zelenskyj dal jasne najavo, že korupčníkov treba potrestať. „Enerhoatom v súčasnosti dodáva Ukrajine najviac elektrickej energie. Čisté prostredie vo firme je priorita. Každý, kto mal prsty v tejto schéme, musí dostať jasnú procesnú odpoveď," podčiarkol prezident.
Čo sa týka ministra Haluščenka, nateraz nie je oficiálne jasné, akú úlohu mohol prípadne zohrávať v celom korupčnom mechanizme. Server RBK-Ukrajina, ktorý sa odvoláva na dobre informované zdroje, napísal, že členom organizovanej skupiny bol aj Haluščenko. Údajne tvoril mozog všetkých machinácií spolu so zmieneným podnikateľom Mindičom, exporadcom ministra energetiky Ihorom Miroňukom a Dmitrijom Basovom, ktorý má v Enerhoatome v agende dohľad nad bezpečnosťou. Opozičný poslanec Jaroslav Železňak na sociálnej sieti Telegram napísal, že do parlamentu predložil návrh na odvolanie Haluščenka z funkcie.
V prípade Mindiča má škandál ešte ďalší rozmer. Kriminalistom sa ho počas záťahu nepodarilo nikde nájsť, ako keby sa pod ním zľahla zem. Špekuluje sa, že sa mu podarilo utiecť včas do zahraničia. Ukrajinská pravda nevylúčila možnosť, že došlo k únik informácií: Mindič sa údajne dozvedel o plánovanej razii od svojho advokáta, ktorý sa dobre pozná so zástupcom šéfa NABU. Národný protikorupčný úrad ubezpečil, že podnikne kroky, aby preveril toto závažné podozrenie. Mindič má blízko k Zelenskému. Je spoluvlastník televíznej produkčnej spoločnosti Kvartal 25, ktorú kedysi zakladal súčasný prezident.Čítajte viac Česi za dva dni vyzbierali státisíce na strelu pre Ukrajinu, ktorá doletí až do Moskvy. Ponesie meno zosnulej jadrovej fyzičky