Libanon prepustil po desiatich rokoch na slobodu syna Kaddáfího

Po desiatich rokov prepustili v pondelok z väzenia v Libanone syna bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Obhajca uviedol, že Hannibal Kaddáfí bol prepustený na kauciu vo výške 900-tisíc dolárov (778 410 eur). Súd súčasne Kaddáfímu zrušil zákaz opustiť územie Libanonu, informovala agentúra DPA.

10.11.2025 21:36
Hannibal Kaddáfí, ktorého manželka je Libanončanka, bol v decembri 2015 v Libanone zadržaný po tom, čo nelegálne vstúpil na jeho územie zo Sýrie. Následne bol obvinený zo „zatajovania informácií“ v prípade zmiznutia imáma Músá Sadra, zakladateľa šiitského hnutia Amal, a jeho dvoch spoločníkov v auguste 1978.

Na okamžité prepustenie Hannibala Kaddáfího v auguste vyzvala aj organizácia Human Rights Watch. Poukázala na to, že je nespravodlivo väznený na základe „zjavne nepodložených obvinení zo zatajovania informácií“ o Sadrovi. Vo svojej predchádzajúcej podobnej žiadosti HRW pripomenula, že v čase, keď duchovný Sadr zmizol, mal Hannibal Kaddáfí len dva roky.

Músá Sadr ako zakladateľ hnutia Amal, ktoré je v Libanone hlavným spojencom militantnej skupiny Hizballáh, zmizol počas oficiálnej návštevy Líbye spolu so svojím poradcom a jedným novinárom. Bejrút obvinil zo zodpovednosti za ich zmiznutie vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího – zvrhnutého a zabitého v povstaní v roku 2011. Líbya popiera akúkoľvek účasť na Sadrovom zmiznutí.

Sadrov prípad zostáva jednou z najkontroverznejších a nevyriešených otázok v nedávnej libanonskej histórii a opakovane spôsobuje napätie vo vzťahoch medzi Libanonom a Líbyou.

