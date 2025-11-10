Libanon prepustil po desiatich rokoch na slobodu syna Kaddáfího

Hannibal Kaddáfí, ktorého manželka je Libanončanka, bol v decembri 2015 v Libanone zadržaný po tom, čo nelegálne vstúpil na jeho územie zo Sýrie. Následne bol obvinený zo „zatajovania informácií“ v prípade zmiznutia imáma Músá Sadra, zakladateľa šiitského hnutia Amal, a jeho dvoch spoločníkov v auguste 1978.
Na okamžité prepustenie Hannibala Kaddáfího v auguste vyzvala aj organizácia Human Rights Watch. Poukázala na to, že je nespravodlivo väznený na základe „zjavne nepodložených obvinení zo zatajovania informácií“ o Sadrovi. Vo svojej predchádzajúcej podobnej žiadosti HRW pripomenula, že v čase, keď duchovný Sadr zmizol, mal Hannibal Kaddáfí len dva roky.Čítajte viac Líbyjské úrady vydali zatykač na Kaddáfího syna. Je podozrivý z väzieb na ruských žoldnierov
Músá Sadr ako zakladateľ hnutia Amal, ktoré je v Libanone hlavným spojencom militantnej skupiny Hizballáh, zmizol počas oficiálnej návštevy Líbye spolu so svojím poradcom a jedným novinárom. Bejrút obvinil zo zodpovednosti za ich zmiznutie vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího – zvrhnutého a zabitého v povstaní v roku 2011. Líbya popiera akúkoľvek účasť na Sadrovom zmiznutí.
Sadrov prípad zostáva jednou z najkontroverznejších a nevyriešených otázok v nedávnej libanonskej histórii a opakovane spôsobuje napätie vo vzťahoch medzi Libanonom a Líbyou.