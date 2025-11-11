Hotel namiesto zničeného sídla generálneho štábu armády. Srbsko potešilo Trumpovho zaťa

Srbský parlament schválil návrh zákona, ktorý zaťovi amerického prezidenta otvorí cestu k uskutočneniu veľkého investičného plánu. Jared Kushner, ktorý má za manželku Ivanku Trumpovú (dcéru Donalda Trumpa) sa chystá v lukratívnej časti Belehradu postaviť luxusný hotel spolu s bytmi. Jeho firma Affinity Partners použije na investíciu približne 500 miliónov dolárov.
Zákon označuje Kushnerov projekt za stavbu štátneho významu. Z toho vyplýva, že úrady vydajú jeho firme všetky potrebné povolenia bezodkladne. Špeciálnu právnu normu podporilo 130 poslancov, proti hlasovalo 40.
Hotel postavia na mieste, kde sa nachádza zrúcanina generálneho štábu juhoslovanskej armády a ministerstva obrany. V roku 1999 sa tento komplex stal terčom náletov členských štátov NATO, keď sa snažili zastaviť vojnu v Kosove, ktorú viedol prezident Slobodan Miloševič.
„Zrúcania má symbolickú hodnotu pre niektorých Srbov, ktorí ju vnímajú ako pamätník a symbol pretrvávajúceho odporu proti Severoatlantickej aliancii," poznamenala stanica BBC. Z ich pohľadu zvlášť nepríjemne vyznieva fakt, že za projektom stojí občan USA, ktoré boli protagonistom bombardovania Juhoslávie.
Srbský prezident Aleksandar Vučič jednoznačne podporil Kushnerov projekt. „Je dôležité, aby sme sa zbavili bremena z roku 1999. Sme pripravení budovať lepšie vzťahy s USA. Myslím si, že je to pre túto krajinu významné," povedal v júni tohto roku pre BBC.
Denník New York Times tvrdí, že Kushner prináša do Belehradu nielen obrovskú zahraničnú investíciu: podľa zdrojov novín má 22 percent budúcich ziskov z prevádzky hotela pripadnúť srbskému štátu. „Schátraný stav komplexu budov poškodzuje imidž hlavného mesta. Projekt je dobrou správou, lebo ukazuje, že krajina dokáže prilákať veľké investície," podotkol podľa servera Serbian Times odborník na reality v juhovýchodnej Európe Andrew Pearson.
Na druhej strane sa vučičovci len tak ľahko nezbavia podozrenia z protežovania zaťa šéfa Bieleho domu, respektíve zo snahy zapáčiť sa samotnému Trumpovi a na revanš získať niečo od neho. „Mám vážne výhrady k spôsobu, akým bola uzavretá dohoda s Affinity Partners. Neuskutočnil sa totiž nijaký verejný tender, ktorý by umožnil zapojiť sa do súťaže iným firmám," upozornil Pearson. Zostáva preto otázne, či Srbsko mohlo dohodnúť zo svojho pohľadu výhodnejšie podmienky.
Affinity Partners získa na 99 rokov do prenájmu pozemky, na ktorých postaví hotel s apartmánmi. Firma na svojej webovej stránke už zverejnila podobu luxusnej stavby. Bude mať 42 poschodí. Na najvyššom poschodí sa má vynímať nápis veľkými písmenami: TRUMP. Novú dominantu Belehradu pomenujú podľa prezidenta USA: Trump Tower.
O tom, že komplex bude rozsiahly, jasne napovedá jeho štruktúra. Hotel má poskytovať ubytovanie v 175 izbách, bytov má byť až 1500.
Kým Vučič je z projektu nadšený, naopak, opozícia o prezidentovi tvrdí, že sa správa nedôstojne: „Vláda obetuje históriu štátu len preto, aby sa zapáčila Trumpovi. Na mieste, kde kedysi padali bomby, teraz plánujete nalievať šampanské," citovala agentúra AFP opozičnú poslankyňu Mariniku Tepičovú.