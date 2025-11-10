Pravda Správy Svet Trump označil dohodu vedúcu k ukončeniu shutdownu za 'veľmi dobrú'

Americký prezident Donald Trump v pondelok označil dohodu o kompromise vedúcom k ukončeniu čiastočného zastavenia financovania federálnej vlády, tzv. shutdownu, ktorý trvá už rekordných 40 dní, za „veľmi dobrú“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

10.11.2025 22:58
„Našu krajinu otvoríme veľmi rýchlo,“ povedal Trump v tejto súvislosti novinárom v Oválnej pracovni.

Na otázku, či sa bude držať podmienok, ktoré zahŕňajú opätovné prijatie federálnych zamestnancov prepustených počas shutdownu, prezident USA odpovedal, že sa „bude držať dohody“ a „dohoda je veľmi dobrá“, cituje francúzska agentúra.

Americký Senát v nedeľu odhlasoval, že bude rokovať o dočasnom rozpočte schválenom Snemovňou reprezentantov, čím došlo k prekonaniu dôležitej prekážky v obnovení financovania federálnej vlády, teda ukončeniu doposiaľ najdlhšieho shutdownu v dejinách USA.

Postúpenie návrhu na rokovanie umožnila skupina umiernených demokratov, ktorá súhlasila s kompromisom v hlavných sporných bodoch, ako sú financovanie zdravotného poistenia, potravinové dávky a prepúšťanie federálnych zamestnancov. „Skúšobné“ hlasovanie z nedeľňajšieho večera bolo prvým z procesných krokov potrebných na prijatie dočasného rozpočtu vlády do januára budúceho roka.

Viac na túto tému: #USA #Donald Trump #shutdown
