Trump označil dohodu vedúcu k ukončeniu shutdownu za 'veľmi dobrú'

„Našu krajinu otvoríme veľmi rýchlo,“ povedal Trump v tejto súvislosti novinárom v Oválnej pracovni.
Na otázku, či sa bude držať podmienok, ktoré zahŕňajú opätovné prijatie federálnych zamestnancov prepustených počas shutdownu, prezident USA odpovedal, že sa „bude držať dohody“ a „dohoda je veľmi dobrá“, cituje francúzska agentúra.Čítajte viac Senát v USA schválil návrh, ktorý otvára cestu k ukončeniu shutdownu
Americký Senát v nedeľu odhlasoval, že bude rokovať o dočasnom rozpočte schválenom Snemovňou reprezentantov, čím došlo k prekonaniu dôležitej prekážky v obnovení financovania federálnej vlády, teda ukončeniu doposiaľ najdlhšieho shutdownu v dejinách USA.
Postúpenie návrhu na rokovanie umožnila skupina umiernených demokratov, ktorá súhlasila s kompromisom v hlavných sporných bodoch, ako sú financovanie zdravotného poistenia, potravinové dávky a prepúšťanie federálnych zamestnancov. „Skúšobné“ hlasovanie z nedeľňajšieho večera bolo prvým z procesných krokov potrebných na prijatie dočasného rozpočtu vlády do januára budúceho roka.