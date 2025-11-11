Sú britské väznice na smiech? Stovky zločincov prepustili samotní dozorcovia. Omylom

Prvým odsúdencom, ktorý sa tešil z „priazne osudu“, bol 38-ročný Hadush Kebatu. Ako migrant z Etiópie sa v člne preplavil cez Lamanšský kanál a koncom júna požiadal o azyl v Británii.
Už osem dní po príchode sa však dostal do konfliktu so zákonom. Najprv robil nemravné návrhy 14-ročnému dievčaťu a na druhý deň bol ešte trúfalejší. Sexuálne obťažoval dospelú ženu a potom sa pokúsil pobozkať rovnaké dievča, ktoré stretol deň predtým.
Uznali ho za vinného z dvoch sexuálnych útokov a v septembri ho odsúdili na 12 mesiacov väzenia s následnou deportáciou z krajiny. Na súde dokonca odznelo, že Kebatu predstavuje „výrazné riziko recidívy“.
Trest si mal odpykať vo väznici Chelmsford v Essexe, no pred troma týždňami ho dozorcovia zrazu vyviedli z cely a oblečeného len tak v teplákovej súprave pustili von. Ako svedkovia potvrdili, bol z toho sám zmätený a hodinu a pol postával pred väznicou.
„Dozorcovia ho posielali preč a hovorili: Choď, si voľný, choď!“ opísal televízii Sky News kuriér, ktorý sa dal vtedy s väzňom do reči. „Stále sa škriabal na hlave a hovoril: Kam mám ísť? Kam mám ísť?“ priblížil svedok.
Kebatu sa vraj asi päťkrát vrátil na vrátnicu väznice, kde sa rozčuľoval. „Bol v strese. Nezastávam sa ho, ale podľa mňa sa snažil robiť správnu vec,“ zhodnotil kuriér.Čítajte viac Británia omylom prepustila sexuálneho delikventa z Etiópie z väzenia, minister je zhrozený
Rovnako vykoľajený sa potom túlal po meste, kde zastavoval ľudí a prosil o pomoc. Nakoniec sa dostal na železničnú stanicu a nastúpil na vlak. Krátko nato si vo väznici uvedomili svoj omyl a dali vedieť polícii.
Hliadka ho našla o dva dni neskôr v londýnskom parku. Ako vysvitlo, Kebatua mali v osudný deň previezť do detenčného zariadenia, kde mal počkať na deportáciu, no pre administratívnu chybu ho prepustili na slobodu. Dokonca mu dali aj 76 libier na cestu.
Dva prípady po sebe
Zverejnenie kauzy vyvolalo škandál a viacero politikov žiadalo, aby sa prípad nielen vyšetril, ale vyvodila sa i osobná zodpovednosť a prijali potrebné opatrenia.
Zjavne to nepomohlo, pretože systém opäť zlyhal, a to dvakrát v rovnakej väznici Wandsworth na juhozápade Londýna. 29. októbra tam najprv omylom „darovali slobodu“ sexuálnemu delikventovi Brahimovi Kaddour-Cherifovi.
Ako uviedli noviny The Guardian, 24-ročný Alžírčan sa do Spojeného kráľovstva dostal vďaka cestovným vízam v roku 2019, ale nedodržal dĺžku pobytu, a tak ho už vo februári 2020 nariadili vyhostiť.Čítajte viac Hrôza v talianskych väzniciach. Odsúdení páchajú samovraždy, prehĺtajú žiletky a búchajú si hlavu o stenu
Prečo to úrady dodnes nespravili, nik nevysvetlil. Neskôr ho uväznili za pokus o lúpež a vlani v novembri mu pridali ďalší trest za obscénne odhaľovanie. Odsúdili ho na 18 mesiacov väzenia.
V uvedený deň ho súd síce oslobodil vo veci menšieho deliktu, no naďalej mal zostať vo väzbe. Namiesto toho ho úradníci vo Wandsworthe pre administratívny omyl prepustili.
Malér zistili až po šiestich dňoch, keď po ňom vyhlásili celoštátne pátranie. Polícii sa ho napokon uplynulý piatok podarilo zatknúť v Londýne. Dôvod zadržania znel ironicky: „nezákonný pobyt na slobode“.
Podobné peripetie by možno čakali aj 35-ročného Williama Smitha, keby „chybu v systéme“ nenapravil sám. Minulý pondelok nastúpil do väznice vo Wandsworthe, kde si mal odsedieť 45 mesiacov za spáchanie viacerých podvodov.Čítajte viac Jeden z dvoch omylom prepustených z britskej väznice sa sám vrátil do väzenia
Ešte v ten deň, ako ho tam prijali, ho však prepustili. Väzenská administratíva si údajne myslela, že dostal podmienečný trest, a tak ho poslali domov. Keď sa Smith dozvedel, že po ňom pátrajú, vo štvrtok sa sám prihlásil vo väzení.
Aj keby sa mohlo zdať, že sú to ojedinelé prípady, keď náhodou zlyhá „ľudský faktor“, podľa britských médií ide, naopak, len o špičku ľadovca. Ako sa totiž ukázalo, od marca 2024 až do konca marca tohto roku zaznamenali v Anglicku a vo Walese až 262 podobných omylov.
Za predošlé 12-mesačné obdobie sa ich pre chybu dostalo z väzníc „iba“ 115, čo znamená nárast o 128 percent. Prevažná väčšina prípadov, až 233, sa týkala väzenia či väzby, zvyšných 29 sa stalo na súdoch.Čítajte viac Duševné problémy vo výkone trestu. Kto si často siaha na život?
Preťažení ľudia i systém
Ako je vôbec možné, že dochádza k takému zlyhaniu? Podľa médií je jednou z príčin preplnenosť britských väzníc.
V Anglicku a vo Walese sedí za mrežami 87-tisíc väzňov, na ktorých nemajú dostatok dozorcov. Väznica Chelmsford, kde prepustili Kebatua, je napríklad zaplnená až na 133 percent a Wandsworth dokonca na 166 percent.
Vybavenie a technológie v týchto zariadeniach sú navyše zastarané. Informačné systémy často zlyhávajú, takže veľkú časť administratívy súvisiacu s prepustením a prevozmi odsúdených musia zamestnanci robiť ručne.
Aby vláda znížila počet väzňov, v septembri minulého roka pripravila program núdzového prepúšťania. Systém však nefungoval, úradníci vo väzniciach museli tresty vypočítavať na kalkulačkách, vďaka čomu sa 37 väzňov dostalo na slobodu omylom.Čítajte viac V slovenských väzniciach zaznamenali historicky najvyšší počet cudzincov
To, aký chaos vládne vo väznici vo Wandsworthe, vyšlo najavo už v septembri 2023, keď odtiaľ utiekol jeden väzeň, pretože personál nedodržal stanovené predpisy. Inšpektori, ktorí situáciu vyšetrovali, vlani konštatovali, že dozorcovia niekedy ani nevedeli, kde sa väzni počas dňa nachádzajú.
„Neexistoval žiadny spoľahlivý zoznam, aby sa personál ubezpečil, že sú všetci väzni spočítaní,“ citoval denník The Guardian hlavného väzenského inšpektora Charlieho Taylora.
A to napriek tomu, že po zmienenom úteku odsúdenca dostala väznica takmer 900-tisíc libier na odstránenie nedostatkov. Kontrola už vtedy nariadila, aby prepustenie väzňov schvaľovali vyššie postavení zamestnanci a za kontrolu mal niesť zodpovednosť riaditeľ ústavu.
Okrem Wandsworthu mali podobný problém v ďalších deviatich britských väzniciach. Navzdory kontrolám a prijatým opatreniam sa však zlepšenie neprejavilo.Čítajte viac Taliani môžu pustiť z basy až 10-tisíc väzňov a dať im alternatívne tresty
Veľkým problémom je aj nedostatok zamestnancov. Zhruba na 1 500 ľudí v stiesnených celách vo Wandsworthe napríklad pripadá len 85 zamestnancov, neraz i menej. Medzi dozorcami je navyše veľká fluktuácia. Skúsených je málo a mladým, ktorí prichádzajú, chýbajú potrebné školenia.
„Väznice v celej krajine sú nedostatočne financované, nemajú dostatok personálu a fungujú pod ustavičným tlakom. Zamestnanci robia, čo môžu, ale príliš často im chýba náležitá podpora, školenie či technológie na to, aby mohli prácu vykonávať bezpečne a efektívne,“ zhrnul Mark Fairhurst, ktorý vedie Asociáciu väzenských dozorcov.
Britský minister spravodlivosti David Lammy zo situácie obvinil bývalú konzervatívnu vládu. Sľúbil, že to vyšetrí a problém vyrieši.