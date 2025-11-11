ONLINE: Syrskyj: Pokrovsk stále držíme. Rusko chce cez neho získať celú Doneckú oblasť

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 357 dní
5:55 Pokrovsk, mesto, v ktorom kedysi žilo približne 60 000 obyvateľov vo východnej Doneckej oblasti Ukrajiny, je epicentrom najnovšej ruskej ofenzívy v rámci takmer trojročnej invázie Moskvy do susedného štátu, píše americký denník The New York Post, ktorý priniesol rozhovor s vrchným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandrom Syrským.
Podľa Syrského je cieľom Ruska v rámci jeho najnovšej snahy dobyť celú Doneckú oblasť obkľúčiť Pokrovsk a okolité mestá zo severu, juhu a východu, zablokovať zásobovacie trasy a vytlačiť všetkých zostávajúcich civilistov.
Napriek tomu, že kremeľské sily používajú všetky triky na prelomenie ukrajinskej obrany, Kyjev pevne drží logisticky dôležité mesto, povedal v nedeľu exkluzívne pre New York Post.
Napriek tomu, že ruská štátna televízia a propagandisti na sociálnych sieťach uvádzajú, že Pokrovsk je dobytý a Ukrajinci sú v pasci, Syrskyj tvrdí, že po septembrovom protiútoku, po ktorých mali útočníci „približne 13 000“ obetí a umožnil ukrajinským silám vyčistiť viac ako 165 štvorcových míľ, je opak pravdou.
„Naďalej zobrazujú túto oblasť na svojich mapách, akoby ju mali pod kontrolou,“ povedal. „Táto predstava – že nepriateľ má prakticky všetko a že sa s tým chystá skoncovať – nie je pravdivá“.
Moskva má pri Pokrovsku približne 150 000 vojakov (zo 700 000 na ukrajinskom území).
„Našou úlohou je zabezpečiť, aby úroveň mobilizácie ich ľudí bola rovnaká alebo nižšia ako počet strát, ktoré utrpia,“ povedal Syrskyj. „Tieto aktívne útočné akcie vykonávajú už dva mesiace bez akéhokoľvek materiálneho úspechu“.
Ukrajinci strávili mesiace budovaním opevnení okolo obytných štvrtí, aby oslabili účinnosť ťažkých zbraní ako sú tanky. „Je rozdiel medzi tým, či sa musíte brániť na otvorenom poli alebo v mestskej zástavbe,“ povedal Syrskyj. „Naše mestské oblasti dokážu zadržať obrovské masy nepriateľských vojsk“.
Aby si Ukrajina udržala v boji výhodu, spolieha sa na svoju dominanciu v oblasti dronov, aby zničila kľúčové prvky ruských smrtiacich bezpilotných sietí: stanovištia velenia a riadenia, operátorov a podpornú infraštruktúru.
„V prvom rade je potrebné zničiť miesta, odkiaľ sa posielajú drony, a veliteľské centrá," povedal Syrskyj pre New York Post.
Dodal, že si to vyžaduje dobrú spravodajskú službu a presnú muníciu s dlhým doletom: „Naše delostrelectvo musí zasahovať hlboko v tyle na väčšie vzdialenosti… takže dôležitosť rakiet rastie“.
5:50 Nálet ukrajinských dronov na Saratov poškodil civilnú infraštruktúru, napísal na telegrame gubernátor ruského regiónu Roman Busargin. V Saratove horí rafinéria, píše ukrajinská agentúra Unian s odvolaním sa na správy zo sociálnych sietí. Ruské priemyselné mesto je vzdialené viac ako 600 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, ktorá sa štvrtým rokom bráni ruskej agresii. Ukrajinské úrady informovali o najmenej dvoch obetiach ruských útokov a o niekoľkých zranených.
Jedného zabitého si vyžiadal ruský útok na Konsťantinivku v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, informoval náčelník vojenskej správy mesta Serhij Horbunov, podľa ktorého ruský dron zasiahol muža idúceho na motocykli. Pri útoku ruských dronov na Kramatorsk v rovnakom regióne prišiel o život muž narodený v roku 1961, uviedli mestské úrady.
V susednej Dnepropetrovskej oblasti útoky ruských dronov a delostrelecké ostreľovanie zranili dvoch ľudí, 76-ročnú ženu a 36-ročného muža, oznámil šéf oblastnej správy Vladyslav Hajvanenko.
V Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny traja ľudia – muži vo veku 24 a 42 rokov a šestnásťročný mladík – utrpeli zranenia po tom, ako ich auto zasiahol ruský dron, uviedla ukrajinská prokuratúra. Útok na civilistov vyšetruje pre podozrenie zo spáchania vojnového zločinu.
O zranenom civilistovi v ruskom pohraničí v dôsledku útoku nepriateľského dronu na osobné auto informoval tiež gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov. Útok sa podľa neho odohral v pondelok v obci Lozovoje, ranený vodič bol ošetrený v nemocnici v Belgorode.
Obe strany konfliktu popierajú, že by útočili na civilistov. Ale OSN preverila a potvrdila, že vo vojne rozpútanej na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina vo februári 2022 už zahynuli tisíce civilistov, vrátane žien a detí, v drvivej väčšine Ukrajincov.