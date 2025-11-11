Starostu mesta v Japonsku zvolili žrebom, obaja kandidáti mali rovnako hlasov

Zákon o voľbách do verejných funkcií umožnil, aby sa starostom mesta Kamisa v prefektúre Ibaraki prostredníctvom žrebovania stal nováčik a niekdajší predseda mestskej rady Tošijuki Kiuči. Stalo sa tak potom, čo on a doterajší starosta Susumu Išida získali každý 16.724 hlasov. Celkom prišlo voliť 33.667 obyvateľov, pričom 219 hlasov bolo neplatných.
Strana doterajšieho starostu Išidy, ktorý sa uchádzal o tretie funkčné obdobie, plánuje podať odvolanie na miestnu volebnú komisiu a požiadať o preskúmanie hlasov.
Rovnaké riešenie po zisku zhodného počtu hlasov zvolila volebná komisia v roku 2010 v nešpecifikovanom meste v prefektúre Aomori. Tá sa nachádza na severe najväčšieho japonského ostrova Honšú.