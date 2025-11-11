Izraelčania Merkelovú ocenili čestným doktorátom

Inštitút uviedol, že ocenenie je na počesť Merkelovej „bezprecedentného prínosu ku globálnej diplomacii a medzinárodným partnerstvám“, ako aj jej „solidarity a priateľstva s Izraelom“ a odhodlaného úsilia v jej boji proti antisemitizmu.
„Pod jej vedením Nemecko výrazne prehĺbilo bilaterálne vzťahy s Izraelom a rozšírilo vojenskú pomoc aj partnerstvá v oblasti obrany, technológií a vedeckého výskumu,“ uviedol inštitút na svojej internetovej stránke. Vyzdvihol tiež Merkelovej kľúčovú úlohu pri stabilizácii ekonomiky počas krízy eurozóny.Čítajte viac Bratia v zbrani: Nemci za Merkelovej trénovali Putinových vojakov, ako viesť vojnu. Potom prišla anexia Krymu
Inštitút pripomenul, že Merkelová v roku 2008 vystúpila v izraelskom Knesete ako prvá nemecká kancelárka, kde vyjadrila svoj záväzok k bezpečnosti Izraela a boju proti antisemitizmu.
Weizmannov vedecký inštitút je jedným z popredných svetových výskumných centier. Počas Merkelovej poslednej návštevy Izraela v úrade kancelárky v roku 2021 pomenoval jedno zo svojich štipendium na jej počesť.Čítajte viac Najškodlivejšia nemecká politička storočia, vracajú Merkelovej úder európski politici
Iránske rakety počas tohtoročnej vojny Izraela s Iránom poškodili kampus inštitútu a zničili desiatky výskumných budov. Spôsobili odhadované škody vo výške 530 miliónov eur.