Zjednotení pre populizmus. V Belgicku vznikla strana TRUMP

Nie je náhoda, že skratka strany nesie priezvisko amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa jej zakladateľa Salvatoreho Nicotru, bývalého predsedu belgickej strany Národný front (NF), je súčasný americký prezident „vrcholným symbolom populizmu“. „Okamžite stelesňuje to, za čím stojíme,“ uviedol Nicotra.
Podľa magazínu Politico má strana TRUMP prvky krajnej pravice a je nasledovníkom krajne pravicových valónskych strán NF a Náš dom (Chez Nous). Oproti najväčšej belgickej pravicovej strane Flámsky záujem (Vlaams Belang – VB) TRUMP podľa Nicotru neobhajuje separatizmus a o voličské hlasy sa plánuje uchádzať na federálnej úrovni i vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2029.
„Sme pravicová populistická strana so sociálnym zameraním,“ priblížil Nicotra. Nový predseda strany TRUMP pôsobil v rokoch 1994 až 2000 v zastupiteľstve bruselskej štvrte Saint-Gilles. Nevylúčil, že jeho nová strana sa bude uchádzať o hlasy aj vo voľbách v belgickom hlavnom meste či v komunálnych voľbách.
Spoluzakladatelia strany sú bývalí členovia NF. Patrí k nim aj niekdajší člen strany VB Emanuele Licari, ktorého táto strana zo svojich štruktúr vyhodila pre otvorené oslavovanie fašizmu.Čítajte viac Čaká USA s Trumpom občianska vojna či fašizmus? Expert vidí skôr iný scenár