V sídle vedenia českých ciest a diaľnic zasahuje polícia

ŘSD podľa Rýdla s políciou spolupracuje a poskytuje jej konkrétnu dokumentáciu. Bližšie informácie chce uviesť po konzultácii s políciou v priebehu dopoludnia.
Podľa informácií servera Odkryto.cz zasahujú kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) okrem Prahy aj v Pardubickom kraji, pričom dôvodom sú podľa neho verejné zákazky.
„Môžem len uviesť, že náš útvar … vykonáva úkony trestného konania. Dozor vykonáva Okresné štátne zastupiteľstvo v Pardubiciach. Viac informácií zatiaľ nebudeme poskytovať,“ citoval server hovorcu NCOZ Jaroslava Ibeheja.
ŘSD je štátna príspevková organizácia, ktorá spravuje, udržiava a rozvíja diaľnice a cesty 1. triedy v Česku.