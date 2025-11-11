Pravda Správy Svet V sídle vedenia českých ciest a diaľnic zasahuje polícia

V sídle vedenia českých ciest a diaľnic zasahuje polícia

V sídle českého Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) v Prahe zasahuje od utorkového rána polícia. Potvrdil to hovorca ŘSD Jan Rýdl. Zatiaľ nie je jasné, čoho sa zásah týka. Uviedla to stanica ČT, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

11.11.2025 10:29
ŘSD podľa Rýdla s políciou spolupracuje a poskytuje jej konkrétnu dokumentáciu. Bližšie informácie chce uviesť po konzultácii s políciou v priebehu dopoludnia.

Podľa informácií servera Odkryto.cz zasahujú kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) okrem Prahy aj v Pardubickom kraji, pričom dôvodom sú podľa neho verejné zákazky.

„Môžem len uviesť, že náš útvar … vykonáva úkony trestného konania. Dozor vykonáva Okresné štátne zastupiteľstvo v Pardubiciach. Viac informácií zatiaľ nebudeme poskytovať,“ citoval server hovorcu NCOZ Jaroslava Ibeheja.

ŘSD je štátna príspevková organizácia, ktorá spravuje, udržiava a rozvíja diaľnice a cesty 1. triedy v Česku.

