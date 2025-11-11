Firma OpenAI podľa nemeckého súdu porušila autorské práva pri výcviku ChatGPT

Krajinský súd v Mníchove sa zaoberal žalobou kvôli deviatim piesňovým textom známych nemeckých hudobníkov vrátane Herberta Grönemeyera, Reinharda Meya či Rolfa Zuckowského.
Chatbot ChatGPT využil texty na tréningy a podľa spoločnosti GEMA, ktorá zastupuje zhruba 100.000 umelcov, tak porušil autorské práva. Spoločnosť OpenAI to popierala. Súd dal dnes za pravdu žalujúcej organizácii na ochranu autorských práv. Podľa sudkyne Elke Schwagerovej nemožno využívať piesňové texty bez licencie, a OpenAI preto musí zaplatiť odškodné. Podľa agentúry DPA je pravdepodobné, že sa americká spoločnosť proti rozhodnutiu mníchovského súdu odvolá.
Už pred vynesením rozsudku odborníčka z Inštitútu Maxa Plancka Silke von Lewinská uviedla, že verdikt bude mať vzorový charakter a veľký význam „pre všetky diela, od literatúry cez novinárske texty, hudbu, výtvarné umenie, fotografie až po rôzne ďalšie diela, ktoré generatívne AI využíva“. „Ide tu o to, ako treba vykladať existujúce zákony,“ dodala. To, že súd dal za pravdu spoločnosti GEMA, podľa von Lewinskej posunulo mocenské pomery v prospech kreatívneho priemyslu. Podľa agentúry Reuters by dnešný verdikt mohol byť precedensom pre reguláciu generatívnej AI v Európe.