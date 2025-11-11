Matka obete streľby z pražskej filozofickej fakulty skočila do priepasti. Z podielu na samovražde obvinili jej priateľa expolicajta

„Dňa 6. novembra bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre zločin účasti na samovražde,“ citoval server štátnu zástupkyňu Zuzanu Zámoravcovú, ktorá nad prípadom vykonáva dozor.
Polícia našla 12. apríla na dne priepasti Macocha v Juhomoravskom kraji mŕtve telo Lenky Šimůnkovej, matky jednej z obetí strelca na fakulte. Ku priepasti ju podľa servera Novinky.cz priviezol práve Štěpán, ktorý s ňou v posledný rok jej života udržiaval blízky vzťah. Zoznámili sa v Poslaneckej snemovni českého parlamentu na rokovaní o policajnom zásahu na FF UK. Podľa webu iRozhlas.cz ju podporoval v snahe poukázať na možné pochybenia polície.
Či ju k Macoche odviezol, Štěpán nepotvrdil ani nevyvrátil. Odmietol však, že by sa na smrti ženy akokoľvek podieľal. Server Novinky.cz uviedol, že žena dostala od univerzity miliónové odškodné, ktoré odkázala práve jemu. Podľa matky Šimůnkovej bola jej dcéra úplne pod vplyvom expolicajta a odmietala sa po strate dcéry liečiť na posttraumatickú stresovú poruchu.
Štěpán v polícii slúžil 18 rokov, naposledy v pražskej poriadkovej jednotke. Podľa webu iRozhlas.cz ho prepustili pre spreneveru. Ako predseda odborovej organizácie vyberal členské príspevky od kolegov, ale nechával si ich pre seba.