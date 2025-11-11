Pravda Správy Svet Matka obete streľby z pražskej filozofickej fakulty skočila do priepasti. Z podielu na samovražde obvinili jej priateľa expolicajta

Českí kriminalisti obvinili bývalého policajta Pavla Štěpána z podielu na samovražde ženy, ktorej dcéra zahynula v decembri 2023 počas streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK). Žena v apríli skočila do priepasti Macocha. Mužovi, ktorý ju na miesto údajne dopravil, hrozí 12-ročné väzenie. V utorok to uviedol server iRozhlas.cz, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Dňa 6. novembra bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre zločin účasti na samovražde,“ citoval server štátnu zástupkyňu Zuzanu Zámoravcovú, ktorá nad prípadom vykonáva dozor.

Zásah českej polície na fakulte v Prahe
Polícia našla 12. apríla na dne priepasti Macocha v Juhomoravskom kraji mŕtve telo Lenky Šimůnkovej, matky jednej z obetí strelca na fakulte. Ku priepasti ju podľa servera Novinky.cz priviezol práve Štěpán, ktorý s ňou v posledný rok jej života udržiaval blízky vzťah. Zoznámili sa v Poslaneckej snemovni českého parlamentu na rokovaní o policajnom zásahu na FF UK. Podľa webu iRozhlas.cz ju podporoval v snahe poukázať na možné pochybenia polície.

Či ju k Macoche odviezol, Štěpán nepotvrdil ani nevyvrátil. Odmietol však, že by sa na smrti ženy akokoľvek podieľal. Server Novinky.cz uviedol, že žena dostala od univerzity miliónové odškodné, ktoré odkázala práve jemu. Podľa matky Šimůnkovej bola jej dcéra úplne pod vplyvom expolicajta a odmietala sa po strate dcéry liečiť na posttraumatickú stresovú poruchu.

Štěpán v polícii slúžil 18 rokov, naposledy v pražskej poriadkovej jednotke. Podľa webu iRozhlas.cz ho prepustili pre spreneveru. Ako predseda odborovej organizácie vyberal členské príspevky od kolegov, ale nechával si ich pre seba.

