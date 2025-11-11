Pravda Správy Svet Pavel: Na ruské narúšanie vzdušného priestoru NATO treba reagovať silou

Pavel: Na ruské narúšanie vzdušného priestoru NATO treba reagovať silou

Opakované porušovanie vzdušného priestoru krajín NATO zo strany Ruska by nemalo byť donekonečna tolerované, povedal dnes prezident Peter Pavol pri diskusii so študentmi stredných škôl Karlovarského kraja. Usudzuje, že treba adekvátnu odpoveď a Rusku ukázať silu. Rusko vo všetkom, čo robí, uznáva len silu, zatiaľ čo zdržanlivosť považuje za slabosť, uviedol český prezident a niekdajší šéf vojenského výboru Severoatlantickej aliancie.

11.11.2025 12:55
Neznamená to podľa neho, že každé porušenie vzdušného priestoru sa bude trestať zostrelením lietadla. Ak to však bude potrebné a ak bude v tom Rusko pokračovať, zrejme to bude potrebné, uviedol Pavel. Je presvedčený o tom, že ak by to bolo obrátené a niektorý zo štátov NATO by narušil ich vzdušný priestor, tak Rusko nebude váhať ani chvíľku.

Ruské lietadlá a drony opakovane narušili vzdušný priestor viacerých krajín aliancie, okrem iného Poľska a Rumunska, ktoré hraničí s Ukrajinou, a tiež Estónska, Dánska či Nemecka.

Pavol pripomenul, že keď stál na čele vojenského výboru NATO, Rusko opakovane narušilo vzdušný priestor Turecka. „A až pri nejakom desiatom narušení, ktoré bolo úplne jednoznačne vedomé, bola to provokácia a Rusko skúšalo, kam až môže ísť, tak sa Turci naštvali a jedno z tých ruských lietadiel zostrelili. A bol pokoj,“ vyhlásil prezident. Aj napriek vtedajším obavám, že to vyvolá eskaláciu vzťahov s NATO, tak Rusko od ďalších pokusov ustúpilo.

„A Rusi to dnes rovnako skúšajú s nami. Skúšajú, ako funguje protivzdušná obrana jednotlivých štátov, ako funguje integrovaný systém protivzdušnej obrany NATO, ako odhodlaní sme sa tomu postaviť za vlastnú obranu,“ povedal Pavel. Ak niekto ukáže silu a odhodlanosť, tak má ruský rešpekt, ak niekto podľa Pavla ukáže zdržanlivosť, tak to Rusi vnímajú ako slabosť. „A slabosť z ruského pohľadu si nezaslúži nič iné, len aby sa s ním vytrela podlaha,“ dodal Pavel.

