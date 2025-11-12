Takto vyzerá jeden z najkrajších vodopádov na svete. Mladík zo Slovenska ho zachytil v celej jeho kráse
Na severozápade Islandu, v odľahlej oblasti Westfjords, sa nachádza séria siedmich vodopádov známa ako Dynjandi. Na krátkej vzdialenosti tu voda prekonáva približne stovku výškových metrov, čo vytvára pôsobivý prírodný úkaz. Najväčší z nich, vodopád Fjallfoss, má tvar pripomínajúci rozšírený biely závoj, akoby nevesta spúšťala svoj dlhý závoj po skalách. K jednotlivým kaskádam vedie kamenný chodník, ktorým sa dá vystúpiť až na vrchol. Zhora sa otvára široký výhľad na veľmi peknú krajinu okolo.