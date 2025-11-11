Pravda Správy Svet Lietadlo tureckej armády havarovalo blízko hranice medzi Azerbajdžanom a Gruzínskom

Lietadlo tureckej armády havarovalo blízko hranice medzi Azerbajdžanom a Gruzínskom

Turecké ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že v pohraničnej oblasti Azerbajdžanu a Gruzínska havarovalo turecké vojenské nákladné lietadlo.

11.11.2025 14:36
debata (1)

Ministerstvo na sociálnej sieti X napísalo, že išlo o lietadlo C-130 americkej výroby, ktoré smerovalo z Azerbajdžanu do Turecka. Obe krajiny sú blízkymi vojenskými spojencami. Lietadlá C-130 Hercules turecké ozbrojené sily pravidelne využívajú na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.

Azerbajdžanské a gruzínske orgány už spustili záchrannú operáciu a aktuálne nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo na palube.

Turecká televízia NTV zverejnila videozáznam, na ktorom sa lietadlo pri klesaní špirálovito točí a zanecháva za sebou stopu bieleho dymu.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"