Na Pochode nezávislosti vo Varšave očakávajú účasť až 300-tisíc ľudí

Predseda združenia Pochod nezávislosti Bartosz Malewski pripomenul, že pochod sa koná už 15 rokov, v minulosti čelil zákazom i zásahom polície. Posledné ročníky prebehli pokojne.Čítajte viac Poľskí nacionalisti pozývajú na pochod prerábkou nacistického plagátu
Témou tohtoročného podujatia je heslo „Jeden národ, silné Poľsko“, ktoré má podľa predsedu zdôrazniť význam národnej jednoty a varovať pred chybami západných krajín v oblasti migrácie. Na pochode sa okrem prezidenta plánujú zúčastniť aj predstavitelia opozičných strán Konfederácia či Právo a Spravodlivosť.
Malewski vyzval na vnútornú jednotu Poliakov a kritizoval politické rozdelenie krajiny. Zdôraznil, že národ môže byť silný len vtedy, ak zostane vnútorne zjednotený a zároveň si uchová jasne vymedzené hranice, kto doň patrí. „Neexistuje také spoločenstvo, do ktorého by mohol patriť každý,“ povedal. Dodal že prílišná otvorenosť vedie k strate vlastnej identity.
Primátor Rafal Trzaskowski na podujatie podľa agentúry PAP reagoval s tým, že sa vždy snažil, aby neexistoval monopol na organizáciu Pochodu nezávislosti a aby mohli Deň nezávislosti oslavovať všetci obyvatelia Varšavy. „Nemusím vám hovoriť, že som, samozrejme, vždy bol proti vandalizmu a vždy si stojíme predovšetkým za poriadkom a budeme pozorne sledovať, čo sa bude diať,“ povedal.
Predstaviteľ poriadkovej služby Piotr Walczak informoval, že je pripravená zabezpečiť pokojný priebeh podujatia. Proti pochodu sú ohlásené aj protestné zhromaždenia, ktoré organizátori označili za ľavicové provokácie. Walczak uviedol, že organizátori sú v kontakte s políciou aj ďalšími bezpečnostnými zložkami vrátane tých, ktoré chránia prezidenta.
Pochod sa koná pri príležitosti Dňa nezávislosti – štátneho sviatku ktorý pripomína výročie obnovenia nezávislosti Poľska po prvej svetovej vojne.