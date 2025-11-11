Lavrova sa chce zbaviť Putinova dcéra, tvrdí niekdajší tvorca prejavov šéfa Kremľa

Problémom Lavrova má byť, že svojim konaním zhoršuje situáciu ohľadom vojny na Ukrajine, a je tak vraj potrebné ho nahradiť niekým flexibilnejším. „Zvesti o Lavrovovi kolovali už pred šiestimi mesiacmi. Seriózne zdroje uvádzali, že Jekaterina Tichonovová údajne opakovane hovorila s Putinom o tom, že Lavrov svojím prístupom situáciu ohľadom Ukrajiny len zhoršuje," vyhlásil niekdajší tvorca Putinových prejavov Galljamov podľa britského denníka, ktorý odkazuje na jeho rozhovor s kanálom Živoj Gvozď.Čítajte viac Kam zmizol Lavrov? Tieto dve udalosti ukazujú, že stratil Putinovu priazeň
Lavrov sa podľa Galljamova už na prácu ministra nehodí, pretože je príliš agresívny. „Keď vyhráte vojnu, je Lavrov ideálnym diplomatom, ktorý sa vie vyhrážať. Ale keď nemôžete vyhrať, musíte byť rozumnejší, a Lavrov to už nedokáže," vyhlásil.
Putinov exporadca ďalej uviedol, že ruský vodca a ruské ministerstvo zahraničia sú teraz vnímaní ako „propagandisti“ a nie ako diplomati.
Jekaterina podľa neho na jeho miesto presadzuje Kirilla Dmitrijeva, súčasného ruského vyjednávača a tiež šéfa ruského fondu priamych investícií. Dmitrijev je navyše manželom jej najlepšej kamarátky, pripomína portál novinky.cz.
„Lavrov sa stal akýmsi jastrabom, ktorý konflikty skôr vyostruje, než aby ich zmierňoval,“ povedal. „A samozrejme, v súčasnej situácii, keď má Putin problémov až po uši a (americký prezident Donald) Trump je nahnevaný, je Lavrov mimo hry. Nie je nijako zvlášť potrebný," dodal Galljamov.
Exporadca Putina tieto slová predniesol krátko potom, ako sa objavila špekulácia, že Lavrov upadol u Putina v nemilosť. Ruský exilový denník The Moscow Times spomenul, že sa tak stalo po Lavrovovom katastrofálnom telefonáte s americkým náprotivkom Markom Rubiom. Po ňom Rubio informoval Trumpa, že ruský postoj k vojne na Ukrajine sa nijako nezmenil, a preto nemá zmysel stretnutie Trump – Putin v Budapešti. Toto stretnutie, ktoré navrhol sám Trump, potom americký prezident zrušil.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na tieto tvrdenia uviedol, že „nezodpovedajú skutočnosti" a dodal, že Lavrov aj naďalej pracuje ako minister zahraničia.
Abbas Galljamov je päťdesiattriročný ruský politológ, ktorý v rokoch 2008 až 2010 písal vtedajšiemu ruskému premiérovi Putinovi prejavy. 39-ročná Jekaterina Tichonovová je Putinova mladšia dcéra, ktorá sa narodila v nemeckých Drážďanoch.