Podľa Čechov najlepším prezidentom bol Václav Havel

Prezident Petr Pavel je v polovici svojho funkčného obdobia a podľa verejnosti si vedie čoraz lepšie. Pavel je pozitívne hodnotený za svoje verejné vystúpenia, reprezentáciu krajiny a obhajobu českých záujmov v zahraničí. Terajšiu hlavu štátu hodnotia lepšie ľudia do 30 rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním a ľudia s vyššími príjmami.
Ľudia stále považujú Václava Havla za najlepšieho porevolučného prezidenta. Petr Pavel je aktuálne druhý. Na treťom mieste je Václav Klaus a Miloš Zeman na štvrtom.
Hodnotenie sa však výrazne líši podľa veku, najvyššieho dosiahnutého vzdelania či socioekonomického postavenia respondentov. Napríklad ľudia bez maturity uprednostňujú Miloša Zemana nadpriemerne často, zatiaľ čo u ľudí s maturitou alebo s vysokoškolským vzdelaním silnejšie dominuje Václav Havel.