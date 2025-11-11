Pravda Správy Svet Podľa Čechov najlepším prezidentom bol Václav Havel

Najlepším českým prezidentom bol Václav Havel, zatiaľ čo najhorším bol Miloš Zeman. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorá sa opýtala českých občanov na ich názor na všetky štyri predchádzajúce hlavy štátu. Informuje o tom web TN.cz.

11.11.2025 16:18
Prezident Petr Pavel je v polovici svojho funkčného obdobia a podľa verejnosti si vedie čoraz lepšie. Pavel je pozitívne hodnotený za svoje verejné vystúpenia, reprezentáciu krajiny a obhajobu českých záujmov v zahraničí. Terajšiu hlavu štátu hodnotia lepšie ľudia do 30 rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním a ľudia s vyššími príjmami.

Ľudia stále považujú Václava Havla za najlepšieho porevolučného prezidenta. Petr Pavel je aktuálne druhý. Na treťom mieste je Václav Klaus a Miloš Zeman na štvrtom.

Hodnotenie sa však výrazne líši podľa veku, najvyššieho dosiahnutého vzdelania či socioekonomického postavenia respondentov. Napríklad ľudia bez maturity uprednostňujú Miloša Zemana nadpriemerne často, zatiaľ čo u ľudí s maturitou alebo s vysokoškolským vzdelaním silnejšie dominuje Václav Havel.

