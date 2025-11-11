Pravda Správy Svet Turecká prokuratúra žiada pre Imamogla viac ako 2300 rokov vo väzení

Turecká prokuratúra žiada pre Imamogla viac ako 2300 rokov vo väzení

Turecká prokuratúra obžalovala primátora Istanbulu Ekrema Imamogla zo 142 rôznych zločinov vrátane organizovania zločineckej organizácie, úplatkárstva, sprenevery alebo vydierania. Hrozí mu za to väzenský trest v potenciálnej dĺžke až 2352 rokov.

11.11.2025 16:58
Starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu pozdravuje svojich stúpencov.
Imamoglu a jeho Republikánska ľudová strana (CHP) obvinenia popierajú. Žalobu predstavil hlavný istanbulský prokurátor, podľa ktorého bol Imamoglu a 401 ďalších ľudí zapojený do korupčnej siete. Zločinecká skupina údajne spôsobila štátu za desať rokov škody 160 miliárd tureckých lír (približne 3,81 miliardy dolárov).

Obžaloba má viac ako 3900 strán a jej súčasťou je organizačná schéma, ktorá Imamogla vykresľuje ako zakladateľa a šéfa zločineckej organizácie. Odvoláva sa na zistenia úradu na vyšetrovanie finančných zločinov (MASAK), expertné analýzy a rôzne iné dôkazy.

Imamogla a desiatky predstaviteľov CHP zadržala polícia v marci pre obvinenia z korupcie. Odvtedy je vo väzbe a jeho zadržanie podnietilo v Turecku masové protesty. Jeho prípad je vo všeobecnosti považovaný za politicky motivovaný, pretože je vnímaný ako hlavný vyzývateľ prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách naplánovaných na rok 2028. Vyšetrovanie a prípadné odsúdenie má zabrániť jeho kandidatúre.

Istanbulská prokuratúra začala koncom októbra nové vyšetrovanie Imamogla pre obvinenie zo špionáže. Súd preto vydal na istanbulského primátora ďalší zatykač.

