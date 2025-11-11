Pravda Správy Svet Trump počas rozhovoru nečakane zaútočil na Francúzsko: Máme veľa problémov s Francúzmi

Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre Fox News náhle zaútočil na Francúzsko, keď povedal: „Máme veľa problémov s Francúzmi.“ Moderátorka Laura Ingrahamová sa prezidenta opýtala na zápis čínskych študentov na americké univerzity a povedala: „Nie sú to Francúzi, sú to Číňania. Špehujú nás. Kradnú naše duševné vlastníctvo.“

Trump jej však náhle skočil do reči a odpovedal: „Myslíte si, že Francúzi sú na tom lepšie? Nie som si taký istý.“

Americký líder tiež počas rozhovoru presunul pozornosť z Číny na daňovú politiku Francúzska, ktorá je podľa neho problémom pre Spojené štáty. „S Francúzmi máme veľa problémov. Neférovo zdaňujú naše technologické firmy,“ povedal Trump.

Šéf Bieleho domu a francúzsky prezident Emmanuel Macron majú notoricky známy priateľský, ale občas napätý vzťah. Napríklad Trump ostro kritizoval uznanie Palestínskeho štátu zo strany Paríža aj francúzsku klimatickú politiku. Macron je jedným z európskych lídrov, ktorí sa Trumpa snažia presvedčiť, aby USA naďalej podporovali Ukrajinu.

