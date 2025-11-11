Trump počas rozhovoru nečakane zaútočil na Francúzsko: Máme veľa problémov s Francúzmi

Trump jej však náhle skočil do reči a odpovedal: „Myslíte si, že Francúzi sú na tom lepšie? Nie som si taký istý.“Čítajte viac Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier
Americký líder tiež počas rozhovoru presunul pozornosť z Číny na daňovú politiku Francúzska, ktorá je podľa neho problémom pre Spojené štáty. „S Francúzmi máme veľa problémov. Neférovo zdaňujú naše technologické firmy,“ povedal Trump.Čítajte viac Môže finlandizácia ukončiť vojnu na Ukrajine? Fíni o tom vedia svoje
Šéf Bieleho domu a francúzsky prezident Emmanuel Macron majú notoricky známy priateľský, ale občas napätý vzťah. Napríklad Trump ostro kritizoval uznanie Palestínskeho štátu zo strany Paríža aj francúzsku klimatickú politiku. Macron je jedným z európskych lídrov, ktorí sa Trumpa snažia presvedčiť, aby USA naďalej podporovali Ukrajinu.