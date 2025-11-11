Poľsko je pod migračným tlakom, Česko zažíva migračnú situáciu, konštatuje Brusel. Slovensko ani Maďarsko v správe nespomenul

V správe tiež uvádza, že počet nelegálnych prekročení hraníc bloku sa za posledný rok znížil o 35 percent. Komisia tiež rozhodla o takzvanom mechanizme solidarity, teda ktoré krajiny EÚ sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali pomôcť.
Na základe zistení výročnej správy Komisia konštatuje, že členské štáty v celej Únii čelia rôznym migračným situáciám a tlakom, píše sa v tlačovom vyhlásení komisie. Na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií stanovených v legislatíve paktu Komisia najmä konštatuje, že:
Grécko a Cyprus sú vystavené migračnému tlaku z dôvodu neúmerného počtu príchodov za posledný rok. Španielsko a Taliansko sú tiež vystavené migračnému tlaku z dôvodu neúmerného počtu príchodov po pátraní a záchrane na mori v rovnakom období. Tieto štyri členské štáty budú preto oprávnené na prístup k fondu solidarity, keď pakt nadobudne účinnosť v polovici roka 2026.
Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Francúzsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Poľsko a Fínsko sú ohrozené migračným tlakom, či už z dôvodu vysokého počtu príchodov v predchádzajúcom roku, pretrvávajúceho zaťaženia ich prijímacích systémov alebo hrozby zneužitia migrácie ako zbraní, ktorá by mohla v nasledujúcom roku vytvoriť neúmerné záväzky. Budú mať prioritný prístup k súboru nástrojov EÚ na podporu migrácie a ich situácia bude urýchlene prehodnotená, ak sa situácia zhorší.
Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Rakúsko a Poľsko čelia v dôsledku kumulatívnych tlakov za posledných päť rokov výraznej migračnej situácii. Budú mať preto možnosť požiadať Radu o úplné alebo čiastočné odpočítanie z ich príspevkov do fondu solidarity na nasledujúci rok.
Slovensko ani Maďarsko nie sú v tlačovej správe spomenuté.
„S cieľom zachovať rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou pakt zabezpečuje, že členské štáty prispievajúce do fondu solidarity nebudú musieť plniť svoje záväzky solidarity voči členskému štátu vystavenému migračnému tlaku, ak Komisia zistí systémové nedostatky v danom členskom štáte, pokiaľ ide o nové pravidlá zodpovednosti. Komisia túto situáciu posúdi v júli 2026 a opäť v októbri 2026,“ píše sa v tlačovej správe.
Komisia tiež navrhla zriadenie prvého fondu solidarity na riešenie potrieb členských štátov vystavených migračnému tlaku. V súlade s pravidlami paktu tento návrh nie je verejný. „Teraz je na Rade, aby prijala návrh Komisie a dohodla sa na veľkosti fondu solidarity a na tom, ako každý členský štát prispeje podľa svojho spravodlivého podielu. Keď Rada prijme rozhodnutie o fonde solidarity, príspevky členských štátov v rámci solidarity budú verejne dostupné a právne záväzné. Členské štáty si môžu slobodne zvoliť formu svojich príspevkov v rámci solidarity medzi solidaritou medzi ľuďmi (prípadne kompenzáciami za premiestnenie alebo zodpovednosť), finančnou podporou a alternatívnymi opatreniami alebo kombináciou týchto opatrení,“ uvádza sa v správe komisie.