Korupčný škandál v Kyjeve sa rozrastá. Niekdajší vicepremiér sa obohatil o viac ako milión dolárov

Najprv pripomeňme, že Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAP) v pondelok informovali o korupčnej schéme v štátnej spoločnosti Enerhoatom, ktorá prevádzkuje jadrové elektrárne. Politici a oligarchovia brali úplatky od súkromných firiem, ktorým sa vyhrážali, že ak im peniaze nedajú, vyradia ich zo zoznamu dodávateľov alebo im budú blokovať platby za vykonanú prácu. Provízie sa pohybovali v rozpätí 10 až 15 percent hodnoty zákazky.
NABU na sociálnej sieti Telegram napísal, že v súčinnosti so SAP sa podarilo zdokumentovať aj podplácanie niekdajšieho významného člena vlády: „Členovia zločineckej organizácie prevádzali finančné prostriedky bývalému vicepremiérovi, ktorého medzi sebou označovali ako Che Guevaru." Ukrajinské médiá uviedli, že táto prezývka jednoznačne patrí Oleksijovi Černyšovovi. Vo vláde bol od decembra 2024 do júla 2025. V agende mal zabezpečovať návrat Ukrajincov, ktorí pred vojnou utiekli do zahraničia, do vlasti.Čítajte viac Zelenskyj cúvol, lebo od Západu potrebuje peniaze. A bojovníkov proti korupcii posiela na detektor lži
Orgány činné v trestnom konaní spresnili, že majú dôkazy o tom, ako Černyšov dostal nelegálne 1,2 milióna dolárov a takmer 100-tisíc eur v hotovosti. „Dali mu ich priamo v kancelárii alebo na lekárskej klinike patriacej jednému z členov zločineckej skupiny," informoval NABU. Černyšov sa protizákonne obohacoval ešte aj po tom, čo ho NABU a SAP nedávno začali vyšetrovať v prípade inej kauzy súvisiacej s podozrivým získaním stavebným pozemkov. Snažil sa preto v poslednom čase postupovať opatrne: „Poslednú sumu 500-tisíc dolárov odovzdali jeho manželke," upozornila agentúra UNIAN.
Kriminalisti vykonali dokopy 70 domových prehliadok. Na tieto úkony nasadili maximum svojich ľudí: „Využili sme všetkých zamestnancov úradu," citoval server RBK-Ukrajina šéfa pátracej jednotky NABU Oleksandra Abakumova. Škandál sa dotýka aj ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka. Do leta tohto roku vykonával funkciu ministra energetiky, čiže mal pod palcom Enerhoatom. Z vyjadrení NABU vyplýva, že sa tiež nelegálne obohacoval.
Predsedníčka vlády Julija Svyrydenková v utorok večer oznámila, že vláda v reakcii na škandál dočasne pozastavila právomoci dozornej rady Enerhoatomu. Premiérka poukázala na to, že tento orgán nesie zodpovednosť za to, čo sa v štátnej spoločnosti dialo. Zároveň nariadila dôkladný audit v Enerhoatome. Ten sa má zamerať zvlášť na jeho zákazky. Svyrydenková podčiarkla, že všetky podstatné zistenia budú odovzdané orgánom činným v trestnom konaní.Čítajte viac Na Ukrajine odhalili korupciu pri nákupe dronov. Poslanec obral štát o milióny hrivien, kumpána mal v blízkosti Slovenska
O nevyhnutnej očiste Enerhoatomu po vypuknutí škandálu hovoril aj prezident Volodymyr Zelenskyj. Súčasne podčiarkol, že vinníci musia byť potrestaní, pričom nikto nesmie stáť nad zákonom.Čítajte viac Zelenskyj sa snaží udobriť si odporcov. Dá však zamiesť pod koberec niektoré kauzy a až potom im vyjde v ústrety?