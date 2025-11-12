Lákavá aukcia pre boháčov. Žiarivú ružu by mohli vydražiť za 20 miliónov dolárov

Žiarivá ruža, ako pomenovali diamant, je iba tretí svojho druhu nad 10 karátov, ktorý sa objavil na trhu za posledné desaťročie. Vybrúsili a vyleštili ho z 21-karátového diamantu, ktorý našli v bani v Angole pred dvomi rokmi. Jeho rarita spočíva v tom, že menej ako 0,01 percenta všetkých diamantov je farebných, pričom ružová patrí k najvzácnejším, ktoré sa vyskytujú v prírode.
Rekordná cena medzi ružovými diamantmi patrí drahokamu, ktorý vydražili v roku 2017. Má názov Pink Star (v preklade z angličtiny Ružová hviezda). Na aukcii ho predali až za 71,2 milióna dolárov.
„Žiarivá ruža je pomenovaná podľa svojho žiarivého ružového odtieňa. Tento nádherný diamant v sebe spája vzácne vlastnosti jemného, delikátneho tónu a zároveň najživšej sýtosti. Vyžaruje z neho svetlo s éterickou mystikou ruže pobozkanej kvapkami rosy," poznamenala Sotheby's na svojej webovej stránke. Diamant je osadený v prsteni, ktorý vyrobil uznávaný britský klenotník.
Sotheby 's zrejme píše o mystike diamantu preto, že presná príčina sfarbenia ružových diamantov stále nie je úplne objasnená, čo ešte viac zvyšuje ich príťažlivosť medzi zberateľmi. „Neexistujú dôkazy o tom, že by sfarbenie bolo spôsobené špecifickým stopami, ako je dusík v žltých diamantoch alebo bór v modrých diamantoch. Dávnejší výskum naznačoval, že za ružový odtieň by mohol byť zodpovedný mangán, ale neskôr bola táto teória vyvrátená," konštatuje aukčná sieň.
Medzi rôznymi ponúkanými cennosťami dnes večer v Ženeve budú napríklad aj náramkové hodinky, ktoré mala na sebe plavkyňa Mercedes Gleitzeová, keď sa v roku 1927 stala prvou britskou ženou, čo preplávala Gibraltársky prieliv.
Sotheby's predpokladá, že hodiny sa vydražia približne za 1,3 milióna dolárov. Sú vyrobené z 9-karátového žltého zlata. Svetoznáma firma Rolex ich poskytla Gleitzeovej ešte predtým, ako si dala patentovať svoju novinku odolnú proti vode. Zaujímavosťou týchto náramkových hodiniek je ešte to, že v dražbe sa objavia len druhýkrát. Gleitzeová, ktorá sa narodila v anglickom Brightone, zomrela vo februári 1981, keď mala 80 rokov.