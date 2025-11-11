VIDEO: Ako prízraky, v štýle filmu Šialený Max. Pokrovsk zahalila hmla, Rusom pomohla vniknúť hlbšie do mesta

Ruskí vojnoví blogeri zverejnili video, na ktorom v hmle po ceste idú vojaci na motocykloch, v osobnom aute s odmontovanými dverami, na korbe dodávok alebo idú peši. Podľa BBC vzniklo na južnom predmestí Pokrovska na diaľnici vedúcej z mesta Selydove.
Agentúra Reuters uviedla, že ruské sily vstúpili do mesta v štýle filmu Šialený Max. „Podľa niektorých používateľov Telegramu video vyzeralo ako scény z akčného filmu "Mad Max“ z roku 1979, ktorý sa odohráva v postapokalyptickej krajine," uvádza Reuters.
Niekoľko dní hmla obmedzuje viditeľnosť natoľko, že nebolo možné vykonávať letecký prieskum, povedal ukrajinský operátor dronu s prezývkou Hus. Rusi sa podľa neho „opovážili“ pri útoku použiť aj kolónu áut, ktorú by za bežných podmienok okamžite zlikvidovali ukrajinské drony. Väčšina mesta je teraz podľa Husu v takzvanej šedej zóne, ktorú plne nekontroluje ani jedna zo strán. „Môžeme držať pozície v jednej budove, ale nepriateľ môže byť v tej ďalšej. Snaží sa nám dostať za chrbát,“ opísal situáciu.
Ukrajinská armáda v utorok uviedla, že v obliehanom východoukrajinskom meste Pokrovsk je približne 300 ruských vojakov, informuje agentúra Reuters. Toto strategicky dôležité mesto v Doneckej oblasti sa ruská armáda snaží dobyť viac ako rok. Už koncom októbra ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil, že sa bojuje priamo v meste. Pri postupe Rusom nahráva hmla.
„Ich cieľ zostáva nezmenený – dosiahnuť severné hranice Pokrovsku a potom sa pokúsiť aglomeráciu obkľúčiť,“ uviedol na facebooku 7. ukrajinský výsadkový zbor.
Zelenskyj pripustil, že najviac pozornosti je teraz potrebné venovať okoliu Pokrovska a Záporožskej oblasti, kde Rusi zvyšujú počet i rozsah útokov. „Situácia je tam zložitá najmä kvôli počasiu, ktoré nahráva útokom,“ uviedol. Situácia v Kupjansku je podľa neho o niečo ľahšia, ukrajinskí vojaci tam podľa neho už niekoľko týždňov dosahujú výsledky.
Jednotky ukrajinskej armády sa po intenzívnych bojoch s ruskými silami stiahli z piatich dedín v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. S odvolaním sa na zvodku generálneho štábu ukrajinskej armády o tom v utorok informovala agentúra DPA. Rozkaz na ústup z dedín Novouspenivske, Nove, Ochotnyče, Uspenivka a Novomykolajivka v Záporožskej oblasti bol vydaný po „faktickom zničení všetkých krytov a opevnení“ po intenzívnej delostreleckej paľbe z pozícií ruských jednotiek.
DPA doplnila, že aj vojenskí pozorovatelia hlásili ruský prielom na tomto úseku frontu a ruská armáda oznámila dobytie viacerých lokalít.