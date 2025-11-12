Pravda Správy Svet ONLINE: Situácia v Záporožskej oblasti sa podľa Syrského výrazne zhoršila, Rusi útočia, ničia opevnenia

Okrem Pokrovska je mimoriadne horúcim miestom na fronte časť juhovýchodnej Záporožskej oblasti. Pripustil to hlavný vojenský veliteľ Ukrajiny Syrskij.

12.11.2025 06:15
Rusko, Ukrajina, vojna na Ukrajine Foto:
Na obrázku z videa, ktorý poskytla tlačová služba ruského ministerstva obrany v pondelok 10. novembra 2025, sa ruskí vojaci pripravujú na streľbu na ukrajinský dron na nezverejnenom mieste na Ukrajine.
6:15 Najvyšší vojenský veliteľ Ukrajiny Oleksandr Syrskyj v utorok vyhlásil, že situácia ukrajinskej armády sa v častiach juhovýchodnej Záporožskej oblasti "výrazne zhoršila“ uprostred prudkých bojov s ruskými silami.

„Situácia sa výrazne zhoršila v smeroch Oleksandrivka a Huljapole, kde nepriateľ s využitím početnej prevahy v personále a materiáli postupoval v prudkých bojoch a dobyl tri osady,“ napísal podľa agentúry Reuters Syrskyj na Telegrame.

Ukrajinské jednotky sa stiahli z piatich dedín v severovýchodnej časti Záporožskej oblasti na východ od mesta Huljajpole, aby ušetrili ľudské sily, uviedlo južné veliteľstvo ukrajinských ozbrojených síl. Rusi v tejto časti frontu podnikajú intenzívne delostrelecké útoky, infiltrujú sa na území ovládanom Ukrajincami a zničili prakticky všetky ich úkryty a opevnenia.

Prezident Zelenskyj pripustil, že najviac pozornosti je teraz potrebných v okolí Pokrovska a v Záporožskej oblasti, kde Rusi zvyšujú počet i rozsah útokov. „Situácia je tam zložitá najmä kvôli počasiu, ktoré nahráva útokom,“ uviedol.

Pokrovsk, ruskí vojaci Čítajte viac VIDEO: Ako prízraky, v štýle filmu Šialený Max. Pokrovsk zahalila hmla, Rusom pomohla vniknúť hlbšie do mesta
