ONLINE: Situácia v Záporožskej oblasti sa podľa Syrského výrazne zhoršila, Rusi útočia, ničia opevnenia

6:15 Najvyšší vojenský veliteľ Ukrajiny Oleksandr Syrskyj v utorok vyhlásil, že situácia ukrajinskej armády sa v častiach juhovýchodnej Záporožskej oblasti "výrazne zhoršila“ uprostred prudkých bojov s ruskými silami.
„Situácia sa výrazne zhoršila v smeroch Oleksandrivka a Huljapole, kde nepriateľ s využitím početnej prevahy v personále a materiáli postupoval v prudkých bojoch a dobyl tri osady,“ napísal podľa agentúry Reuters Syrskyj na Telegrame.
Ukrajinské jednotky sa stiahli z piatich dedín v severovýchodnej časti Záporožskej oblasti na východ od mesta Huljajpole, aby ušetrili ľudské sily, uviedlo južné veliteľstvo ukrajinských ozbrojených síl. Rusi v tejto časti frontu podnikajú intenzívne delostrelecké útoky, infiltrujú sa na území ovládanom Ukrajincami a zničili prakticky všetky ich úkryty a opevnenia.
Prezident Zelenskyj pripustil, že najviac pozornosti je teraz potrebných v okolí Pokrovska a v Záporožskej oblasti, kde Rusi zvyšujú počet i rozsah útokov. „Situácia je tam zložitá najmä kvôli počasiu, ktoré nahráva útokom,“ uviedol.Čítajte viac VIDEO: Ako prízraky, v štýle filmu Šialený Max. Pokrovsk zahalila hmla, Rusom pomohla vniknúť hlbšie do mesta