Pár mesiacov po otvorení sa v Čína čiastočne zrútil most

Polícia v meste Ma-er-kchang (Barkam) uzavrela 758 metrov dlhý most Chung-čchi pre všetku dopravu ešte v pondelok popoludní po tom, ako sa na blízkych svahoch a cestách objavili trhliny a na priľahlom horskom teréne boli zaznamenané posuny, uviedla miestna samospráva.
V utorok popoludní sa podmienky na horskom svahu zhoršili, čo vyvolalo zosuvy pôdy, ktoré viedli k zrúteniu prístupového mosta a podkladu vozovky, dodala samospráva.
Stavba mosta bola dokončená začiatkom tohto roka, ako vyplýva z informácií, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach stavebná firma Sichuan Road & Bridge Group.