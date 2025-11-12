Žena v Kalifornii utekala polícii 275 kilometrov, dostala sa až do Mexika

Podozrivá v zrejme kradnutej malej dodávke dopriala v pondelok policajtom dvojhodinovú naháňačku, ktorá skončila útekom prenasledovanej do Mexika.
Naháňačka začala okolo 11:00 miestneho času, kedy policajti reagovali na hlásenie o kradnutom vozidle Toyota Sienna z Thousand Oaks, asi 64 kilometrov severozápadne od Los Angeles, vyplýva z informácií kancelárie šerifa okresu Ventura.
Miestni policajti prenasledovali vozidlo rýchlosťou až 145 kilometrov za hodinu. Prenasledovanie prevzala kalifornská diaľničná polícia (CHP), keď minivan zamieril na juh po diaľnici Interstate 405 do okresu Los Angeles. Vozidlo sa úspešne vyhýbalo pásom s hrotmi ak poludniu sa podozrivá po diaľnici Interstate 5 dostala do okresu Orange.
Potom, čo prenasledovaná dorazila do okresu San Diego, diaľničná polícia krátko po 13:00 informovala colnú a hraničnú ochranu USA, že sa vozidlo blíži k hranici s Mexikom.
Jednotky diaľničnej polície boli z prenasledovania na štátnej ceste 905 okolo 13:20 odvolané z dôvodu obáv o verejnú bezpečnosť, čo je bežná prax pri prenasledovaniach v blízkosti hraníc. Polícia nechcela, aby si automobil prerazil cestu cez hraničný priechod a zranil ďalších ľudí, povedal denníku The Los Angeles Times seržant Esteban Hernandez. Krátko pred 13:30 boli policajti informovaní, že minivan prešiel hraničným priechodom San Ysidro do Mexika.
Úradníci colnej a hraničnej ochrany dnes na žiadosť o ďalšie podrobnosti bezprostredne nereagovali, uviedla AP.