76 obetí v Karibiku. Kolumbia stopla výmenu spravodajských informácií s USA

Petro na sociálnej sieti X objasnil, že toto opatrenie bude platiť, kým budú pokračovať útoky na lode. „Boj proti drogám musí byť podriadený ľudským právam obyvateľov Karibiku,“ uviedol prezident Kolumbie, pričom podľa Reuters odkazoval na spoločnú históriu spolupráce oboch krajín proti obchodovaniu s drogami.
Predtým, ako americká armáda začala útočiť na údajné lode pašerákov, sa boju proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami venovali americké policajné zložky a pobrežná stráž. Členovia drogových kartelov a pašeráci drog boli považovaní za zločincov s právom na riadny proces.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však v memorande zaslanom Kongresu tvrdí, že americká armáda môže legálne likvidovať predpokladaných pašerákov, pretože predstavujú bezprostrednú hrozbu pre Američanov a sú „nepriateľskými bojovníkmi“, ktorí sú v „ozbrojenom konflikte“ s USA. Biely dom opakovane uviedol, že koná „plne v súlade s medzinárodným humanitárnym právom“.Čítajte viac Kolumbijský prezident vyzval na trestné konanie s Trumpom pre údery v Karibiku
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk tieto útoky označil za „mimosúdne popravy“. Stanica CNN s odvolaním na svoje zdroje v utorok informovala, že Británia prestala poskytovať USA spravodajské informácie o lodiach podozrivých z prepravy drog v Karibiku, pretože sa nechce podieľať na amerických útokoch, ktoré považuje za nelegálne.